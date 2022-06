Cataño reveló palabras del DT tras errar penalti: lo mandó a la casa

Daniel Cataño vivió la "horrible noche" ante Atlético Nacional en el Manuel Murillo Toro y fue duramente señalado por el título que Deportes Tolima dejó escapar en casa. El '10' desperdició un penalti y salió expulsado en la misma acción ante Kevin Mier.



En charla con ESPN, tras la derrota 0-1 ante Flamengo, reveló qué fue lo que le dijo el técnico Hernán Torres después de lo sucedido y previo al partido de Copa Libertadores que se disputó este miércoles.

"A mí también me sorprendió mucho", respondió Cataño a la pregunta sobre la titularidad del peruano Raziel García en su lugar. Y continuó: "pero es entendible, son cosas del profe. Hablamos el día de ayer (martes) después del almuerzo, en esa pequeña charla yo le expresé mi sentir. Yo con él siempre he tenido una buena relación", aclaró el futbolista.



El antioqueño, de 30 años, reveló cuáles fueron las palabras del técnico Hernán Torres después del penalti y la expulsión frente a Nacional, en la final que terminó en la estrella 17 de los verdolagas. "Aquí contando las cosas que a veces no es bueno, como infidencia, el profe no quería traerme y no contar conmigo para este partido. Él lo único que me dijo era que quería que me fuera para la casa, que estuviera con mi esposa y mi hija, que las abrazara".



Daniel contó que después de lo sucedido en la final ante Nacional, lo que menos quería era irse a casa y encerrarse, quería estar frente a Flamengo, así fuera como suplente. "Yo en ese momento no lo compartí y le dije que era feliz jugando al fútbol, que la única manera de estar tranquilo era estar jugando. Que si no iba a hacer titular quería estar con el grupo en el banco y hacer parte de esto".



Respecto a lo que sucedió en la final de Liga Betplay I-2022 el pasado domingo, Cataño agregó que "estas son cosas que nos suceden a nosotros, es normal, y hago parte de la institución, también tengo sueños personales y como grupo queremos avanzar en la Libertadores. Esa fue mi posición frente al profe, le respeté su decisión y mira que me tocó entrar bastante tiempo y traté de darle la mano al equipo en lo que más se pudo. Ahora solo queda pensar en el partido de vuelta y recuperarnos".