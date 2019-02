Por polémica de Conmebol, ¿se podría suspender la Copa Libertadores?

Este 2019 empezó muy agitado para los entes de la Conmebol, que "han perdonado" a 21 equipos por problemas en inscripción antes de los partidos. Entre Copa Libertadores y Suramericana, los clubes de Ecuador, Brasil, Chile, Paraguay y Venezuela, son quienes habrían tenido inconvenientes con las listas de buena fe ante la Conmebol. ¿Se puede suspender el torneo por el pedido de Barcelona?

Pero, en qué se basa el problema...



¿Cuál fue la irregularidad?



Algunas federaciones no completaron el proceso correspondiente para inscribir las listas de buena fe, por lo que no estaban a tiempo en Conmebol.



Aunque el problema de Barcelona fue que Sebastián Pérez seguía inscrito como jugador de la Liga mexicana.

¿Cuáles son los clubes que tienen el problema?



Libertadores: (6) Atlético Mineiro y San Pablo de Brasil, Universidad y Palestino de Chile, y Libertad de Paraguay.



Sudamericana: (16) Botafogo, Santos, Bahía, Fluminense, Chapecoense y Corinthians, de Brasil; Colo Colo, Antofagasta, La Calera y Unión Española, de Chile: Sol de América, Independiente, Guaraní y Deportivo Santani, de Paraguay; Mérida y Zulia, de Venezuela.

¿Por qué se dio el problema?



Porque hay un protocolo y es que se deben subir las listas por el sistema de la Conmebol y algunas federaciones enviaron las listas de forma directa al ente administrativo.

¿Cuál fue el paso que dio la Conmebol?



Aceptó las listas y lo dejó en manos del Tribunal de Disciplina, que solamente sancionó a Barcelona de Ecuador. Recordemos que este ente es independiente a Conmebol.

¿Qué clubes han reclamado?



Medellín, luego de perder con Palestino, equipo implicado. Defensor Sporting contra Atlético Mineiro, equipo que ya lo hizo con Barcelona de Ecuador y clasificó por 'escritorio'. Defensa y Justicia iba a interceder contra Botafogo, pero finalmente no lo hizo.

¿Por qué Barcelona pidió suspender la Libertadores? ¿Se puede?



El presidente del club decidió mandar el problema al TAS y a la Fifa para apelar. Sin embargo, este jueves la Conmebol sacó un comunicado diciendo que no se iba a suspender y que todo seguía igual.

¿Por qué con Barcelona sí y con los demás equipos no?



Primero, Defensor Sporting apeló dentro del tiempo establecido. Y, segundo, el tema fue distinto debido a que Sebastián Pérez estaba inscrito con otro equipo.



Ahora, los clubes implicados actuaron bien y entregaron todo a tiempo, mientras que el problema fue de las Federaciones. Tema que entendió Conmebol.



¿Cuál fue la solución de la Conmebol?



Por un lado, le dio los 3 puntos a Defensor Sporting. Y, con los demás equipos, puso una multa de 15 mil dólares a los 6 clubes chilenos (hasta el momento). Es decir, que posiblemente no se vaya a tomar en cuenta las demandas de los demás equipos, como Medellín, para reclamar los tres puntos.



Además, el ente argumentó que no se suspendería el torneo y que las Copas seguirán de la misma manera en que vienen. Claramente, las Federaciones implicadas ya entendieron el problema de las listas de buena fe.