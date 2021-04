Sin hacerse mucho daño: Junior y Santa Fe firmaron empate en la copa

Este jueves, Junior y Santa Fe sellaron un empate (1-1) en la primera jornada de la Copa Libertadores. Dos errores defensivos fueron determinantes para los goles de Fredy Hinestroza y Kelvin Osorio. En tres días volverán a medirse en Barranquilla, esta vez por los cuartos de final de la liga colombiana. Pero la siguiente semana les espera un nuevo reto continental, los bogotanos recibirán a Fluminense y Junior visitará a River Plate.

Santa Fe se llevó un buen punto del Metropolitano en su debut continental. Junior lo intentó, pero no le alcanzó pese a tener un hombre más en el remate del partido. Al final, se conformaron con el 1-1.



Fredy Hinestroza rompió el hielo a la altura del minuto 31’, después de una recuperación tras presión alta. El atacante rojiblanco, desde sector frontal, sacó el zurdazo al palo izquierdo de Leandro Castellanos, que no alcanzó a llegar.



Junior no alcanzó a celebrar su anotación cuando llegó el empate. Apenas pasaron dos minutos cuando Jhon Arias fue derribado en el área por Willer Ditta y el central del compromiso no dudó en sancionar penalti. Kelvin Osorio, desde los 11 pasos, se encargó de emparejar el marcador. Con el 1-1 se fueron al descanso.



Para el complemento, Harold Rivera le apostó al ingreso de Jhon Velásquez, quien puso en aprietos en varias ocasiones al elenco rojiblanco. La primera acción que tuvo se dio a los 50 minutos, después de una asistencia de Leonardo Pico que remató con derecha y terminó en un balón parado a ras de piso.



A los 60', después de una recuperación tras pérdida del rival, Santa Fe intentó de nuevo con una jugada en la que Jorge Ramos se la jugó con Velásquez; el disparo terminó siendo desviado por Germán Mera, quien salió lesionado en esa acción.



Cinco minutos después, el mismo '10' probó de nuevo, pero la pelota se estrelló en la humanidad de un rival. Junior la pasaba mal frente a la arremetida capitalina, que para su fortuna no fue capitalizada. Desde los 71', los cardenales se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Carlos Arboleda. Este es sin duda un duro golpe pensando en la segunda fecha frente a Fluminense.



Santa Fe aguantó el resultado en los últimos minutos, cuando Junior aprovechándose de la superioridad numérica intentó hacer más presencia ofensiva. El partido empezó a cortarse por las faltas y terminaron repartieron honores.