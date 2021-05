‘Creemos en nuestro trabajo, buscaremos avanzar‘: Yerson Candelo

Atlético Nacional tendrá como competencia este mes la fase de grupos de la Copa Libertadores, con lo cual deberá obtener un buen resultado contra Argentinos Juniors este jueves en Asunción, pensando en seguir en la lucha por un lugar en los octavos de final. Uno de los mejores jugadores este semestre fue Yerson Candelo, el vallecaucano ha estado como lateral llegador hasta el extremo y confía en seguir entregando su talento al servicio del conjunto antioqueño.



“Estoy muy feliz de estar un poco más de tiempo en Nacional y con mucha ilusión de aportarle al equipo en poder buscar el título, para darle alegrías a nuestras familias, nuestros hinchas. Es algo que me motiva para seguir trabajando fuerte cada día”, destacó Candelo.

Además, “siempre he aportado en cada partido tanto en defensa como en ataque y me he mostrado sólido en el juego del equipo. Debemos seguir mejorando en pelota quieta, seguir trabajando, tomar medidas para convertirnos fuerte no solo en la pelota quieta en contra, sino a favor. Somos conscientes que en juegos tan cerrados como los que pueden darse en la Copa”.



Sobre la eliminación en la Liga, Candelo indicó que “estamos muy dolidos con la eliminación, en la fase de todos contra todos tuvimos un gran nivel, lastimosamente tuvimos una mala tarde que nos costó la eliminación y solo nos queda seguir trabajando para mejorar en el próximo semestre. En lo personal es una meta quedar campeón con Nacional, tenemos al frente la Copa Libertadores y para eso debemos afrontarla con la mejor actitud”.



En cuanto a lo que deberán hacer en el certamen continental, destacó que “en la parte ofensiva tenemos un equipo muy importante, teniendo en cuenta que en la Copa Libertadores los partidos son muy cerrados. Esperamos buscar la manera para atacarlos y permanecernos ordenados en defensa. Atacando es donde podemos marcar la diferencia, pensamos en el equilibrio, que lo hemos mostrado. Seguimos creyendo en nuestro trabajo y daremos lo mejor para avanzar a octavos de final en la Copa Libertadores”.



Sobre el grupo comandado por Alexandre Guimarães, Candelo resaltó que “con el pasar de los partidos, hemos visto el crecimiento, cada partido es diferente, el fútbol está muy parejo y cuando no se consiguen los resultados positivos, no vemos las cosas buenas. Tenemos las ganas y el compromiso para consolidar los objetivos que tenemos en mente”.



Finalmente, habló sobre su momento y lo que espera seguir brindando para el equipo. “Mi realidad ahora es como lateral llegador, estoy aprendiendo, fortaleciendo mis debilidades, creciendo en mis fortalezas. Continúo dando lo mejor sin importar la posición del campo, quiero seguir concentrado en Nacional”.



