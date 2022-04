Corinthians venció a Boca y metió presión al Cali: así marcha el grupo

Deportivo Cali visita este jueves, a partir de las 9:00 pm, al boliviano Always Ready de los colombianos Elkin Blanco, Alex Rambal y Gustavo Torres, y debe volver a sumar para no perder de vista a Corinthians, que este martes derrotó 2-0 a Boca Juniors y se trepó al liderato del Grupo E, con dos triunfos consecutivos. El equipo de Rafael Dudamel viene de vencer a los argentinos y perder con los brasileños.

El Corinthians, con un doblete del centrocampista Maycon, venció este martes por 2-0 a Boca Juniors y con el triunfo llegó a 6 puntos para asumir la primera posición del equilibrado y reñido Grupo E de la Copa Libertadores.



El primer gol fue convertido al comienzo del partido, cuando a los 4 minutos de juego en una combinación de los experimentados Renato Augusto y Fágner el balón llegó para Maycon y el volante, con golpe de cabeza, definió sobre el portero visitante Javier García. A pesar de la tempranera ventaja y de la reacción del equipo visitante, el Corinthians no bajó la guardia y Renato Augusto, el propio Maycon y Willian y Jo tuvieron la oportunidad de ampliar el marcador en el primer tiempo.



Las jugadas más claras de empate para Boca antes del descanso estuvieron en los pies de Cristian Medina y Luis Vázquez, pero el portero Cassio evitó que su portería fuese vulnerada. El árbitro uruguayo Andrés Cunha tuvo que intervenir varias veces y amonestar a jugadores de ambos equipos para evitar que las reiteradas grescas y confusiones tomasen mayores proporciones, en la ya acostumbrada rivalidad entre brasileños y argentinos.



El técnico del Corinthians, el portugués Vítor Pereira, y su homólogo argentino Sebastián Battaglia movieron sus bancos de reservas en el segundo tiempo, pero contó con mejor suerte el entrenador local. A los 77 minutos, Maycon recuperó el balón y entregó el esférico para Willian, quien en un punzante ataque con el delantero Róger Guedes devolvieron para el centrocampista que venía desde atrás acompañando la jugada que el mismo inició y decretó así el 2-0.



En los minutos finales, el Corinthians pasó a dominar completamente el partido, lo que llevó al delirio a los más de 44.000 espectadores que fueron al estadio Neo Química Arena y terminaron cantando el provocador "ole, ole".



La próxima semana, el Always Ready recibirá al Boca Juniors, mientras que el Corinthians visitará al Deportivo Cali.



Posiciones en el Grupo E



1. Corinthians - 6 pts (3 PJ) (1 DG)

2. Deportivo Cali - 3 pts (2 PJ) (1 DG)

3. Always Ready - 3 pts (2 PJ) (0 DG)

4. Boca Juniors - 3 pts (3 PJ) (-2 DG)

EFE