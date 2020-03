Estos sí brillaron: colombianos destacados en primera fecha de la Copa

La Copa Libertadores de América es un torneo en el que cada vez los ‘cafeteros' se destacan más por su rendimiento individual y el 2020 no fue excusa para ello. En la primera fecha de la Copa a los equipos representativos de Colombia no les fue muy bien, Independiente Medellín, Junior y América no pudieron ganar en condición de local. Pero los colombianos que juegan por fuera del país y participan de tan prestigiosa competencia, supieron destacarse y aportar en el buen juego de sus equipos.

Destacados

Johan Arango. Fue la figura en la victoria de su club, Binacional de Perú, en condición de local frente al favorito Sao Pablo de Dani Alves, el colombiano aportó la asistencia para el primer gol y anotó el segundo, que le dio la victoria 2-1 al conjunto dirigido por el colombiano Flavio Torres.



Daniel Bocanegra. El defensor nacido en Purificación (Tolima) aportó tanto en lo defensa como en ataque en su club, Libertad de Paraguay. Por medio de él, el club guaraní se puso en ventaja frente al Independiente Medellín en los primeros minutos de juego tras un soberbio cabezazo después de un cobro de tiro libre. El encuentro terminó 1-2 a favor de Libertad.



Cristian Martínez Borja. El delantero de 32 años hizo parte en el marcador de su equipo Liga de Quito al marcar el segundo gol del partido al finalista de la edición pasada, River Plate. El partido terminó 3-0 a favor de los ecuatorianos.



Sebastián Villa. El hábil y veloz extremo colombiano fue el único titular habitual que paró Miguel Ángel Russo en el once inicial de Boca Juniors en su visita a Caracas. Villa aportó con una asistencia a Ramón Ábila quien abriría el marcador. El partido terminó empatado 1-1.

Influyentes

Teófilo Gutierrez. El delantero barranquillero no pudo gozar de la victoria de su equipo el Junior de Barranquilla en el Metropolitano, pero influyó al ser el autor del único gol del equipo en la derrota 1-2 frente al reciente campeón, Flamengo.



​Alexander Mejía. El colombiano fue titular durante los 90 minutos con su equipo, Libertad, en la victoria frente a Medellín por 1-2. El volante de marca se destacó por su carácter y orden defensivo en el equipo paraguayo.



Jesús Murillo. El defensor caleño no pudo hacer mucho en la parte defensiva en la perdida de su equipo, Independiente Medellín, por 1-2 a mano de Libertad, pero influyó haciendo ver una posible remontada al anotar el descuento del cuadro antioqueño al minuto 60, pero al final no se pudo lograr.



Dhawlin Leudo. El volante de 30 años exEquidad y Millonarios, fue titular y jugó todo el partido con Binacional de Perú en la victoria sobre Sao Pablo de Brasil, por 2-1. El volante aportó con su sacrificio y generación de juego por las bandas.