Gallo y Roldán comandan lista: árbitros para fecha 1 de Libertadores

El próximo martes comienza la acción en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde Colombia no solo tendrá representación con equipos. Conmebol seleccionó a los árbitros encargados de impartir justicia en la primera jornada y allí aparecen tres colombianos con escarapela FIFA.



Por otro lado, se conoció quiénes arbitrarán los partidos de los clubes colombianos, a excepción del compromiso entre Santa Fe y el ganador de la llave entre Junior y Bolívar, que se definirá este jueves en la noche.

Árbitros colombianos que tendrá acción:



Always Ready vs Internacional

Árbitro: Nicolás Gallo

Día: Martes, 20 de abril

Hora: 5:15 pm



Vélez vs Flamengo

Árbitro: Wilmar Roldán

Día: Martes, 20 de abril

Hora: 7:30 pm



The Strongest vs Boca Juniors

Árbitro: Jhon Ospina

Día: Miércoles, 21 de abril

Hora: 5:00 pm



Árbitros para equipos colombianos



América vs Cerro Porteño

Árbitro: Fernando Echenique (Arg)

Día: Miércoles, 21 de abril

Hora: 9:00 pm



Atlético Nacional vs U. Católica

Árbitro: Alexis Herrera (Ven)

Día: Jueves, 22 de abril

Hora: 7:00 pm



(Junior/Bolívar) vs Santa Fe

Árbitro: por definir

Día: Jueves, 22 de abril

Hora: 9:00 pm