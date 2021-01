Final de Libertadores sin público: ¿antecedente para Copa América?

Por culpa de la pandemia del coronavirus covid-19, la final de la Copa Libertadores 2020 no contará con público en las tribunas.

Es la decisión que confirmaron este miércoles la Conmebol y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sobre el duelo pactado para el 30 de enero en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.



“La Final Única de la CONMEBOL Libertadores, prevista para el 30 de enero en Río de Janeiro, se disputará sin la presencia de espectadores, como vino ocurriendo en los más de 2.100 partidos disputados en los torneos locales en Brasil, desde la vuelta del fútbol. La medida fue adoptada de común acuerdo por el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez y el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogério Caboclo”, informó la Conmebol.



La razón sanitaria por todos conocida obliga a tomar la medida: “no permite la realización de un evento de esta magnitud e importancia con la presencia de público, aún con un aforo reducido”. Es lo mismo que tuvo que hacerse con la final de la Copa Sudamericana, debido a los mismos motivos.



La duda ahora es qué pasará con la Copa América 2021, dispuesta en sede compartida entre Colombia y Argentina, pues voceros de la Conmebol han advertido que difícilmente se celebraría el torneo si no hay posibilidad de tener público en las tribunas, situación que haría muy difícil el desarrollo del proyecto en términos económicos.



Ya la competencia debió aplazarse un año (estaba programada para junio de 2020) y, en vez de mejorar, las condiciones sanitarias no solo en los países sede sino en toda la región, no parecen estar mejorando. Faltan algunos meses y habrá que esperar a la evolución de la situación, pero la preocupación está latente en Conmebol.