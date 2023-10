A apoyarlas: ¿cómo y dónde ver a Santa Fe, Nacional y América en Copa?

Llega la Copa Libertadores Femenina, que se cumplirá en Colombia, y en el sueño del título usted puede hacer la diferencia, acompañando a los equipos colombianos en los estadios o en TV. No sobra la buena energía.

Lo primero, este es el calendario de Santa Fe, América de Cali y Atlético Nacional en el certamen, con mundialistas y varias de las mejores jugadoras del país en acción:



Independiente Santa Fe, Grupo B

Independiente Santa Fe vs. Olimpia

Jueves 5 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)



Independiente Santa Fe vs. Universitario de Deportes

Domingo 8 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)



Universidad de Chile vs. Independiente Santa Fe

Miércoles 11 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)



Calendario de Atlético Nacional

Caracas vs Atlético Nacional

Jueves 5 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Pascual Guerrero (Cali)



Barcelona SC vs Atlético Nacional

Domingo 8 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Pascual Guerrero (Cali)



Atlético Nacional vs Palmeiras

Miércoles 11 de octubre

3:30 p. m.

Estadio Pascual Guerrero (Cali)



Calendario de América de Cali



​Boca Juniors vs América

Viernes 6 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Pascual Guerrero (Cali)



América de Cali vs Internacional

Lunes 9 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Pascual Guerrero (Cali)



América de Cali vs Nacional

Jueves 12 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Pascual Guerrero (Cali)

¿DÓNDE Y CÓMO VERLOS EN VIVO?



La FCF había anunciado un acuerdo con Win Sports, canal que este miércoles confirmó la transmisión de estos compromisos por sus señales abierta, Win+ y Win online.

​

Además, todos estos encuentros se podrán seguir EN VIVO en www.futbolred.com