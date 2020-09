¿Cómo ver los partidos de Copa Libertadores gratis por Facebook Watch?

La Copa Libertadores se podrá seguir EN VIVO por Facebook gracias a la compra de derechos de esta red social, pero no se verán todos los partidos sino algunos elegidos.

Para esta semana de reinicio de Copa Libertadores, los partidos que se verán por Facebook son:

Martes: Estudiantes de Mérida vs. Alianza Lima (5:15 p.m.)



Miércoles: Sao Paulo vs. River Plate (5:00 p.m.)

Guaraní vs. Tigre (7:00 p.m.)

​ Independiente del Valle vs. Flamengo (7:00 p.m.)

Libertad vs. Boca Juniors (7:00 p.m.)

Barcelona vs. Junior (9:00 p.m.)

Cómo verlos

Lo único que deberá hacer es entrar a Facebook y busca el fan page de Conmebol Libertadores. Allí deberá ir a la sección de videos y allí se verá la transmisión del partido.



También puede hacer click aquí