Colombianas contra brasileñas y argentinas: saldo entre lo positivo

Esa historia de la superioridad de clubes brasileños contra clubes colombianos, o con equipos argentinos parece ya algo del pasado. Claro, para nadie es fácil lidiar con las reinas del balompié femenino en Sudamérica como lo son los conjuntos de Brasil, pero la situación se ha emparejado paulatinamente a medida que los cuadros de Colombia se vuelven más profesionales y tienen más regularidad.

Sin duda alguna, parece resultar muy curioso que clubes de Colombia, sin tener una liga sostenible y de mucha intermitencia pueda dar el golpe de meterse a pelear en las Copas Libertadores. No obstante, no es para nada curioso, pues se ha convertido en una realidad. En un abrir y cerrar de ojos, el fútbol femenino colombiano ha tomado mucha competencia contra otros cuadros del continente. No solo sucede en torneos de clubes, sino en selecciones luchando en la Copa América y en los Sudamericanos frente a frente en las finales contra la ‘Canarinha’.



Colombia profesionalizó su liga en el 2017 y antes de aquella época, solo Formas Íntimas había podido vencer a un club de Brasil en 2014 cuando enfrentaron al Vitória con doblete de Diana Ospina y uno de Yisela Cuesta. Desde que el torneo se convirtió en profesional, y se desarrolló el primer torneo, la historia contra las brasileñas ha sido buena.



Santa Fe apareció en la primera Copa Libertadores festejando el título y la profesionalización. Ahí, enfrentaron a Audax/Corinthians, que a la postre fue la campeona. En dicha fase de grupos, Las leonas no pudieron clasificar a la siguiente fase al cerrar la participación con una derrota ante las brasileñas por un marcador de 2-1. No fue un resultado avasallante y ese fue el primer antecedente de clubes de Brasil contra Colombia a nivel profesional.



Luego, Atlético Huila representó a Colombia al ser campeona en 2018 de la Liga Profesional Femenina. En Copa Libertadores compartió grupo contra Audax, con las que perdieron por la mínima diferencia, demarcando nuevamente la paridad que hay. La suerte emparejó en semifinales a las huilenses contra Iranduba a las que les empataron 1-1 y sobrepasaron la serie en penaltis (1-3). En la final se vieron las caras contra el Santos. El resultado fue igual y en los lanzamientos desde el machón blanco, vencieron la historia quedando campeonas con un marcador de (5-3).



Poco a poco, Colombia le empezó a pelear fuertemente a las escuadras de Brasil. Ya en el 2019, fue la primera vez que hubo tres representantes colombianas como lo fueron Huila, América y Medellín Formas Íntimas. Acá se formalizaron los primeros enfrentamientos contra argentinas.



En el Grupo C, América enfrentó a Corinthians y el resultado fue negativo para las caleñas que perdieron por un marcador de 3-1. Medellín por su parte, no pudo contra UAI Urquiza de Argentina cayendo 2-1. En cuartos de final, Huila tampoco pudo contra Ferroviária que sacó un resultado positivo de 2-3, mientras que por ese mismo resultado, las escarlatas vencieron a Urquiza siendo esta la primera victoria de un club profesional contra un representante de Argentina. La suerte puso a las vallunas nuevamente ante el Timao que no tuvo piedad con un categórico 4-0.



2020 fue un año de venganzas. Aunque América volvió a sufrir con Corinthians en la fase de grupos cayendo 0-3, la historia en las fases siguientes fue distinta. A su vez, en cuartos de final, las escarlatas superaron a Boca Juniors 1-2 y en semifinales volvieron a verse contra el Timao. Joemar Guarecuco estableció la paridad al último segundo y Katherine Tapia se vistió de heroína para quedarse con el paso a la final en la tanda de penaltis. La última instancia no fue la mejor contra Ferroviária en un discutido arbitraje y una caída 1-2.



Santa Fe, por su parte, enfrentó a River Plate en la fase de grupos con las que perdieron por la mínima diferencia. Ya en la siguiente instancia, Universidad de Chile acabó con la posibilidad de las cardenales, pero fue el primer enfrentamiento contra un conjunto de Argentina. En el 2020, las leonas sí enfrentaron a brasileñas igualando sin goles ante Ferroviária en fase de grupos. Luego enfrentaron Avaí Kindermann y nuevamente a Ferro a las cuales superó por la vía del penal. Sin embargo, la final contra Corinthians no tuvo la misma suerte y fueron subcampeonas cayendo 0-2.



Posteriormente, en el 2022 fue el año de hacer historia. Aunque las colombianas pueden darse el lujo de hacerle frente a equipos de Brasil, no le habían podido ganar dentro de los 90 minutos. A falta de un partido, fueron dos en los que el Deportivo Cali venció la historia superando en fase de grupos a Corinthians con goles de Ingrid Guerra y Tatiana Ariza remontando el gol inicial de las brasileñas. En cuartos, se enfrentaron a Ferroviária, elenco al que también superaron por el mismo resultado y salvando el juego en los últimos diez minutos.



Ahora, se invierten los papeles, Deportivo Cali enfrentará a Boca Juniors, equipo que ya sabe qué es perder contra colombianas ante el América de Cali precisamente, y las escarlatas tendrán que calcar lo hecho por su acérrimo rival y superar a Palmeiras en los 90 minutos regulares.