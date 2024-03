Cuándo ver a James Rodríguez en Libertadores: fixture de São Paulo

São Paulo será el cabeza de serie en el grupo B de la Copa Conmebol Libertadores 2024, y en Colombia hay expectativa con los partidos del Tricolor brasileño, pues todos quieren ver en acción a James Rodríguez, quien vuelve a jugar la competición de clubes más importantes de Sudamérica.



Talleres de Córdoba (Argentina), Barcelona (Ecuador) y Cobresal (Chile), serán los rivales del equipo que dirige Thiago Carpini.



Así, el calendario favorece al São Paulo, pues terminará jugando sus dos últimos partidos en condición de local: todo está dado para clasificar a octavos de final.



Vea aquí todos los partidos:



Talleres vs São Paulo

Fecha: 4 de abril 2024

Estadio: Francisco Cabasés

Hora colombiana: 7:00 p.m.



São Paulo vs Cobresal

Fecha: 10 de abril de 2024

Estadio: Morumbí

Hora colombiana: 7:30 p.m.



Barcelona vs São Paulo

Fecha: 25 de abril de 2024

Estadio: Monumental de Guayaquil

Hora: 7:00 p.m.



Cobresal vs São Paulo

Fecha: 8 de mayo de 2024

Estadio: Zorros del desierto

Hora: 7:30 p.m.



São Paulo vs Barcelona

Fecha: 16 de mayo de 2024

Estadio: Morumbí

Hora colombiana: 7:00 p.m.



São Paulo vs Talleres

Fecha: 29 de mayo

Estadio: Morumbí

Hora colombiana: 7:30 p.m.