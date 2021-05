¡Vuelve Cardona a la titular! Así formará Boca contra The Strongest

Boca Juniors depende de sí mismo para conseguir el cupo a los octavos de final de la Copa Libertadores. En la última fecha de la fase de grupos, el equipo xenieze recibe a The Strongest, de Bolivia, en un partido que tendrá participación colombiana.

Miguel Ángel Russo sorprendió con la alineación titular al incluir a Edwin Cardona en el once inicialista. Sebastián Villa y Frank Fabra también estarán desde el primer minuto.



Boca, con 7 unidades y en la segunda casilla del grupo C, buscará los tres puntos en La Bombonera contra un The Strongest que es último con seis unidades y con una victoria se mete en la lucha por los octavos de final.



Así formarán los equipos