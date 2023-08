Todo se define en el Cilindro: Boca y Racing empataron sin goles

Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda no pudieron hacerse daño en La Bombonera. Este miércoles, en un partido disputado, empataron 0-0. Juan Fernando Quintero ingresó en el segundo tiempo para la 'Academia' en lo que fue su debut en este edición de Copa Libertadores. En el local, Fabra cumplió con un buen partido,



En el primer tiempo los arqueros no tuvieron mucha acción. El partido se tornó disputado en el centro del campo y los delanteros no estuvieron finos de cara al arco. Valentín Barco fue el más destacado en el local.

En los segundo 45 minutos, la dinámica del partido fue la misma. Boca tomó la iniciativa y dominó el balón. En el conjunto visitante, Fernando Gago envió al campo a Juan Fernando Quintero en el 63 para intentar recuperar la posición y encontrar espacios pero el colombiano no pudo moverse con libertad ante el exceso de jugadores Xeneizes en su zona de influencia.



Con esta igualdad, la serie entre Boca y Racing se definirá en el Cilindro de Avellaneda. El partido de vuelta de los cuartos de final de la copa Libertadores se jugará el 30 de agosto a partir de las 7:30 p.m. (hora de Colombia).