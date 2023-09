Mucho ruido, pocas nueces: negocio para Palmeiras en casa de Boca

Estaba el marco, La Bombonera, estaban las estrellas, no faltó prácticamente nadie, estaba todo servido para un gran partido pero al final resultó un trámite más, sin chispa ni ingenio, escaso en emociones, trabado.

Normal, dirán algunos para un partido de ida de semifinal de Copa Libertadores, y el 0-0 que firmaron Boca Junior y Palmeiras les darán la razón. Pero con semejantes nóminas, no se puede negar que era otra cosa lo que se esperaba.

​

​Artur y Cavani ofrecían un par de aproximaciones al arranque para motivar, pero no pasarían de ahí. Medina Y Merentiel tomaban la posta y se acercaban con peligro al arco rival, pero faltaba siempre una pizca de precisión en el último pase. Después era más correr que pensar y ese desgaste no era vistoso.

​

Hasta que en los últimos diez minutos antes del descanso, de la mano de Barco, lo tenían Ezequiel Fernández, de nuevo Merentiel Barco en una tremenda salida que debió terminar en la red y Cavani, ahora de cabeza, volvía a probar los reflejos de Weverton.

​

Rugía La Bombonera pidiendo más esfuerzo y Ze Rafael y Raphael Veiga los que intentaban, aunque ambos con remates desviados. Hasta que a los 59 minutos lo tuvo Fabra con un remate a quemarropa que ed fortuna rechazó el arquero. Era la más clara hasta ese momento.



Después Barco confirmaba el rol de figura con un gran remate a los 65, a pase de Fernández, y a los 69 todavía más claro, en tremenda proyección pro la banda que arañó Weverton para salvar su arco.

​

Se iba con todo Boca y llegaban al campo dos colombianos: Richard Ríos y Jorman Campuzano, ambos con tareas claras de marca.

​

Al final, los brasileños se fueron contentos con su punto a casa para resolver esta llave y el esfuerzo final del local no tuvo premio. Al juez Wilmar Roldán y la terna colombiana no les reclamó nadie nada: impecable trabajo.