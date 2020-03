DIM no despabila en Libertadores: perdió en su visita a Boca Juniors

Deportivo Independiente Medellín cayó 3-0 con Boca Juniors de Argentina, por la segunda fecha del grupo H en la Copa Libertadores 2020. El poderoso intentó ponerle resistencia al campeón argentino, pero terminó desgastado y doblegado con goles de Eduardo Salvio, quien marcó dos goles y Emanuel Reynoso liquidó el partido a favor del equipo ‘xeneize’.

Comenzando el partido, Independiente Medellín salió sin complejos a la Bombonera y al minuto 2 del primer tiempo, un remate de Leonardo Castro exigió al arquero Esteban Andrada. El conjunto colombiano siguió atacando y al minuto 6, un remate de Javier Reina volvió a inquietar al portero ‘xeneize’.



Boca reaccionó por intermedio de Sebastián Villa quien remató al arco de Andrés Mosquera Marmolejo, de buena actuación. Con el pasar de los minutos, el partido se centró en el centro del terreno de juego y se acentuó el juego fuerte. Al minuto 29, un desborde de Didier Delgado por derecha, se la dejó a Leonardo Castro quien no logró dar la puntada final.



En el minuto 34, llegó el primer gol de Boca Juniors, luego de una jugada colectiva entre Carlos Tévez, Sebastián Villa y Frank Fabra, este último hizo un doble enganche, para central desde el sector derecho al centro del área para que Eduardo Salvio con golpe de cabeza dejó sin opción a Mosquera Marmolejo.



Tras el gol, Medellín intentaba reconstruir su juego ofensivo, mientras que Boca adelantaba sus líneas, buscando aumentar el marcador. El primer tiempo terminaba con un local insistente, mientras que la visita se defendía como podía.



En la etapa complementaria, Boca seguía atacando y al minuto 12, un error en defensa lo logró capitalizar Frank Fabra, quien filtró un pase al corazón del área desde el sector izquierdo, para que nuevamente Eduardo Salvio marcara el segundo a favor del equipo argentino.



Al minuto del 2-0 en contra, Aldo Bobadilla decidió realizar dos cambios; ingresaron Francisco Flores y Mauricio Cortés en lugar de Juan Fernando Caicedo quien no tuvo un gran partido y Edwin Mosquera, que jugó un buen primer tiempo, pero no logró mantener su ritmo e intensidad en el frente de ataque.

El partido cayó en un pozo deportivo, hasta el minuto 25 cuando Miguel Russo hizo dos cambios; ingresaron Ramón Ábila y Emanuel Reynoso por Franco Soldano y Carlos Tévez. A los dos minutos de haber ingresado ‘bebelo’, un tiro libre ejecutado desde el sector derecho con pierna zurda, lejos del alcance del arquero Mosquera, marcando el tercer gol para el equipo ‘azul y oro’.



Medellín aguantaba como podía, mientras que Boca controlaba el juego, buscaba espacios y encontraba como hacerle daño a su rival quien aguantó durante una parte del partido, pero al final fue un equipo que no supo hacerle daño a los locales, en las jugadas claras que tuvo en el primer tiempo y producto del desgaste y la inexperiencia, terminó con una dolorosa derrota.



En la próxima fecha, Boca Juniors enfrentará a Libertad de Paraguay en Asunción. Por su parte, Independiente Medellín recibe en el Atanasio a Caracas Fútbol Club de Venezuela.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8