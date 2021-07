Una gran polémica y poco fútbol: Boca decepcionó frente al Mineiro

¡Volvió la Copa Libertadores 2021! Los octavos de final (ida) comenzaron este martes con un duelo sensacional en La Bombonera: Boca Juniors, con Sebastián Villa desde el arranque, vs Atlético Mineiro.



Edwin Cardona y Frank Fabra, ambos con participación en la Copa América, no hicieron parte de la nómina xeneize.

El primer tiempo dejó en evidencia la falta de ritmo de ambos equipos. Se jugó más que todo en la mitad del terreno, mientras que los pórticos eran decoración. Nulo juego ofensivo.



Miguel Ángel Russo planteó un equipo plagado de novedades. Sin Carlos Tévez ni Esteban Andrada, pero con hombres nuevos como Marcelo Weigandt, el juvenil Agustín Sández, Esteban Rolón y más...



La única oportunidad clara generó una polémica tremenda. Al minuto 35, Diego Hernán González abrió la cuenta para el local con un remate de cabeza que descolocó al guardameta Everson.



Todo Mineiro reclamó una falta del anotador contra Réver, pero el árbitro Andrés Rojas no parecía poner atención. Ahora bien, una vez solucionados algunos inconvenientes técnicos, desde el VAR llamaron para revisar una posible infracción.



Rojas fue y terminó viendo infracción, para sorpresa de muchos, del delantero Norberto Briasco contra un defensor, previo a que Réver y González participaran. En resumidas cuentas, y tras cinco minutos, la acción fue anulada...

La segunda parte fue más de lo mismo. Lentitud exagerada y pocas variantes en ataque. Las opciones fueron únicamente disparos al arco que salían desviados o que eran fácilmente controlados por los guardametas.



Ahoa bien, la polémica no faltó. Al minuto 69 ingresó en la visita Dylan Borrero. El atacante colombiano ingresó y de inmediato tuvo un cruce con el lateral Agustín Sández. Ambos chocaron y de un momento a otro el argentino cayó fulminado, como si e una agresión se tratara. Rojas actuó bien, llamó a los jugadores y los paró.



Dos minutos después, la más clara del xeneize. Cristian Pavón ganó por izquierda, recortó hacia dentro y lanzó un centro medido al área que Nicolás Orsini, detrás del central, no pudo empujar. Milagro en el pórtico visitante.



Con más empuje que otra cosa, la escuadra de Miguel Ángel Russo inclinó el campo. Generó una que otra llegada, pero el empate no se movió. 0-0 final y todo se decide el próximo martes en el Mineirao.