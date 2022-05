Escandaloso penalti que le dan a Boca en Libertadores: presión al Cali

Gran polémica en la Copa Libertadores 2022. Durante el duelo entre Always Ready de Bolivia y Boca Juniors, el juez central sancionó una pena máxima insólita que se viralizó en redes sociales.

Pasada la media hora de partido, Oscar Romero mandó un pase largo desde casi mitad de cancha para aprovechar la velocidad de Eduardo Salvio.



El ‘Toto’ recibió dentro del área, pero la bola se le fue un poco larga. Ante esto, el arquero Arnaldo Giménez salió para cerrar al delantero rival y lo consiguió plantándose firme. Todo legal, hasta que increíblemente el árbitro pito penalti por una supuesta falta del boliviano.



Ni siquiera los jugadores xeneizes creían la decisión el referí, que por cierto de inmediato fue abordado por los jugadores de Always Ready. A pesar de los reclamos completamente justificados, no había nada que hacer.



Vale aclarar que en fase de grupos de la Libertadores no hay VAR, razón por la que no se podía corregir la decisión. Tras varios minutos de discusión, Salvio marcó y metió presión al Deportivo Cali en la lucha por la clasificación en el Grupo E.



Vea acá la polémica situación: