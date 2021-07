No terminan líos de Boca: ¿tendrá que aislarse por romper la burbuja?

La noche en la comisaría, el escándalo de la pelea posterior a la eliminación, los desmanes, podrían no ser la única preocupación de Boca Juniors.

Mientras el equipo permanece en Brasil, la ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, dijo en Radio La Red que existe la posibilidad de aislar de manera preventiva al plantel a su regreso al país.



"Estamos pidiendo información para evaluar el riesgo respecto de la situación. Claramente es una situación extraordinaria y no se siguieron los mismos mecanismos, Boca tuvo contactos fuera de lo estipulado. Hablaremos con Lammens para tomar una decisión. Apenas tengamos relevada esa información, decidiremos junto con el club cómo trabajarlo", dijo.



Si todo hubiera queda un do solo en las peleas en el camerino, eso no supondría romper la burbuja sanitaria y el equipo habría podido regresar sin novedad, pero al ir a la comisaría a declarar es, según Vizzotti, "contacto fuera de lo estipulado". Eso podría cambiarlo todo.



"Tenemos tiempo para pedir información y evaluar cómo fue el traslado a la comisaría y todo lo sucedido. Necesitamos tener la información oficial y final para analizar profundamente. En función de la versión formal, vamos a tomar determinaciones", añadió.



El aislamiento sería mínimo de diez días y el equipo xeneize debería recibir este sábado a Banfield por la segunda fecha de torneo local. El calendario general se trastocaría, todo por cuenta de los desmanes.