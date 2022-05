Grave denuncia en Bolivia por favores entre árbitro y Boca Juniors

Gran escándalo por la victoria de Boca Juniors en Copa Libertadores 2022. Los dirigidos por Juan Sebastián Battaglia vencieron 0-1 a Always Ready en territorio boliviano gracias a un escandaloso penalti sancionado por el árbitro peruano Kevin Ortega.

Y es que finalizado el encuentro, la prensa en Bolivia denunció un supuesto hecho que genera suspicacias en aquel país.



En el material que ya circula en redes sociales se ve a la policía local en el vestuario de los jueces con paquetes y regalos que tienen el escudo del cuadro xeneize, así como camisetas del equipo.



Incluso el presidente del Always Ready, Andrés Costa, indicó en Radio Mitre que aunque Boca “ganó bien” y no pedirán los puntos, sí pondrá en evidencia los “regalos” para que la Conmebol tome cartas en el asunto.



“Lo que se hizo, conjuntamente con el Jefe de Seguridad de Always Ready, es ingresar al vestuario de los árbitros para poder revisar qué es lo que había adentro. Ahí se descubrieron un montón de obsequios que la Policía ha incautado. Ahora yo me pregunto: ¿está permitido regalar obsequios a una persona que va a ser juez de un partido y que va a repartir equilibrio? Bueno, eso es lo que molesta en Always Ready”, dijo el dirigente en declaraciones recogidas por 'Olé'.



Vea acá el video que encendió la polémica: