Boca Juniors le mete presión al Cali: sólida victoria en Libertadores

Boca Juniors derrotó este martes 1-0 al Always Ready boliviano y apretó el Grupo E de la Copa Libertadores 2022. Con el tanto de Darío Benedetto, el conjunto xeneize igualó al Deportivo Cali, que juega el miércoles en casa de Corinthians.

Duelo muy trabado en la primera parte. Si bien los locales tomaron las riendas del partido, la visita no regaló un solo espacio. Pocas aproximaciones y muchos choques en La Bombonera.



Vale recordar que este cruce tuvo buena presencia colombiana. Frank Fabra y Álex Rambal fueron titulares en Boca y Always Ready respectivamente, mientras que Gustavo Torres, Mauricio Cortés Armero y Elkin Blanco ingresaron para el equipo boliviano en el complemento. Jorman Campuzano se quedó en el banco de suplentes xeneize.

​

​Aunque al cuarto de ahora se aproximó el dueño de casa con un remate de Exequiel Zeballos dentro del área, la primera gran oportunidad de gol terminó en la apertura del marcador. Al 25', Zeballos ganó nuevamente por izquierda, Rambal no pudo evitar su centro raso y Darío Benedetto empujó la bola.



Y cuando parecía que terminaba la primera parte sin mayores cambios, la tensión se apoderó del compromiso. Al minuto 45, Always Ready se quedó con un jugador menos por la roja directa contra Rodrigo Ramallo, tras una patada en el rostro de Fabra. Hecho que posteriormente dio pie a una batalla entre jugadores de ambos equipos.

Los segundos 45 minutos iniciaron con una gran novedad en Boca, Agustín Rossi no pudo continuar por lesión y en su lugar ingresó Leandro Brey, un chico de 19 años que debutó en Libertadores.



Con el hombre de más, el equipo xeneize mandó a placer y sin mayor oposición. Eso sí, el peligro nunca se vio en el arco boliviano. Mucha posesión, poca, casi nula, efectividad.



Sobre los 56', Eduardo Salvio tuvo una doble oportunidad para ampliar la diferencia. Ambas oportunidades llegaron a partir del juego aéreo: primero, centro preciso de Fabra y cabezazo que se va rozando el palo; segundo, tiro de esquina y buen cabezazo que el golero Arnaldo Giménez salvó.



Pasados los 80 minutos, ingresaron en la visita los colombianos Cortés y Torres para refrescar el ataque, pero poco pudieron hacer.



En el último suspiro, Benedetto aprovechó un perfecto saque de esquina ejecutado por Óscar Romero y con un disparo cruzado decretó su doblete y el 2-0 final. Tres puntos al bolsillo y diferencia de gol arreglada (0).