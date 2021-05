Boca Juniors empató y se complicó en Libertadores: así está la tabla

Boca Juniors aplazó su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, luego de empatar, en La Bombonera, sin goles con Barcelona, de Ecuador.

El conjunto de xeneize, que contó con Sebastián Villa y Jorman Campuzano desde el inicio, y con Frank Fabra y Edwin Cardona e el segundo tiempo, no tuvo un buen partido y se llevó apenas una unidad en condición de local, comprometiendo así su clasificación a la siguiente estancia, ya que es segundo en el grupo C con 7 puntos y depende de sí mismo en la última fecha para avanzar de ronda.



Resultado fecha 5 grupo C



The Strongest 2-1 Santos

Boca Juniors 0-0 Barcelona SC



Tabla de posiciones



1. Barcelona SC, 10 puntos

2. Boca Juniors, 7 puntos

3. Santos, 6 puntos

4. The Strongest, 6 puntos



Próxima fecha (última)



Barcelona SC vs Santos

Boca Juniors vs The Strongest