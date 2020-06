Boca no quiso medalla con Once Caldas: el gesto desconocido de Bianchi

La final de la Copa Libertadores 2004 es recordada porque Once Caldas se convirtió en el segundo equipo colombiano en salir campeón de la competición; por acabar con la hegemonía de Boca Juniors y porque el equipo argentino no quiso estar en la premiación y no recibió la medalla del subcampeón.



El grosero gesto del xeneize quedó en la memoria de los aficionados. Quedó como un mal perdedor y con jugadores y cuerpo técnico soberbios. Incluso, el técnico Carlos Bianchi dijo en ese momento: “No sabía que al segundo le daban medallas… Como es la primera vez que perdemos”, palabras que calaron y confirmaron la falta de espíritu deportivo de Boca.



Dieciséis años después, Luis Fernando Montoya, técnico de aquel Once Caldas, confesó una anécdota que tuvo con Bianchi, reivindicando la actitud del ‘Virrey’. El estratega, que ganó la Libertadores con Boca y con Vélez Sarsfield, tuvo un gesto enaltecedor y hasta ahora desconocido.



El ‘campeón de la vida’ contó que un tiempo después Bianchi fue hasta su casa para pedir disculpas por aquel hecho en el que Boca no salió a la premiación.



“Bianchi tenía una persona allegada jugando en Medellín y estuvo visitándola. Entonces vino a mi casa y me dijo: ‘Profe, vengo a pedirle disculpas por no recibir la medalla del subcampeonato, pero ese día tuve inconvenientes familiares también’”, relató Montoya en una entrevista con el ‘SOY Deportes’.



Montoya, quien el 22 de diciembre de 2004 fue víctima de un robo a mano armada y sufrió dos disparos que le afectaron la médula espinal y lo dejaron cuadripléjico, aceptó la disculpa de Bianchi. “Yo le dije: ‘No se preocupe porque ese segundo puesto no es fácil para cualquiera, más para ustedes que vienen ganando todo’. No es fácil perder para un técnico, lo entiendo”, dijo el entrenador colombiano.