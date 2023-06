DIM y Santa Fe salvaron una mala semana: flojo balance de colombianos

Este jueves concluyó la quinta fecha de Copa Libertadores y Sudamericana, jornada que dictó más de una sentencia. Unos se clasificaron, otros se condenaron y otros quedaron avisados para la última fecha, que se jugará entre el 27 y el 29 de junio.



Esta resultó ser una floja semana para los equipos colombianos. Solo Medellín y Santa Fe pudieron ganaron sus partidos. Deportes Tolima quedó eliminado tras una abultada derrota. Nacional, que está clasificado desde la fecha anterior, también cedió el liderato. Pereira y Millonarios quedaron avisados en sus grupos y tendrán un deselance de infarto.

Millonarios quedó contra las cuerdas en Brasil

El equipo de Alberto Gamero sufrió grandes bajas por lesión, ausencias que le pasaron cuenta de cobro en Brasil, donde cayeron 2-0 ante América MG. El albiazul es segundo del Grupo F en Sudamericana y tendrá que jugarse la clasificación de visita ante el líder Defensa y Justicia.



Millonarios depende de sí para avanzar directamente a los octavos de final. Solo necesita ganar. De no hacerlo, tendrá que esperar un "empujón" de Peñarol. Los brasileños no pueden ganar puesto que suman los mismos puntos. Lo único que podría salvar al equipo de Gamero es la diferencia de gol.

Pereira cedió terreno en su grupo

Después de dos buenas actuaciones ante Boca Juniors, el matecaña decepcionó en su visita a Venezuela. No pudo frente a Monagas, que no había podido ganar antes en el grupo. Un doloroso 1-0 que se sentenció por la vía del penalti y que los dejó relegados al segundo cajón del Grupo F en Libertadores.



En la última fecha, Pereira debe jugarse la vida ante Colo-Colo, que también llega a pelear clasificación. Los de Alejandro Restrepo dependen de sí y podrían asegurarse en octavos incluso con el empate, eso sí, si se da un empate en el otro partido. Ganar en Chile es la única opción para avanzar directo y no caer a Sudamericana.

DIM sacó la cara por Colombia en Libertadores

El rojo antioqueño fue el gran beneficiado de la semana en Libertadores. Derrotó a Metropolitanos en Caracas con el solitario tanto de Emerson Batalla y se trepó a la punta del Grupo B, desplazando a Internacional. Medellín llegará a la última fecha con la posibilidad de clasificarse a octavos siendo líder.



En la fecha 6, el equipo de Sebastián Botero se medirá a Inter en una final adelantada. Al DIM le sirve incluso el empate para instalarse en los octavos. De perder, tendrá que esperar que Metropolitanos complique a Nacional. Un empate o una derrota de los uruguayos los dejaría del otro lado.

Tolima salió humillado y eliminado de Brasil

Los de Juan Cruz Real no pudieron tener un peor día. Este jueves salieron humillados del Morumbi, con una monumental goleada 5-0, que acabó con cualquier opción de llegar vivos a la última fecha. Tolima se configuró en el primer colombiano eliminado en fase de grupos.



En la última salida, en una duelo por el honor, el vinotinto y oro se medirá al también desahuciado Puerto Cabello. Los tolimenses suman 5 puntos y son terceros del Grupo D de Sudamericana, a 5 unidades de Tigres y a 8 de Sao Paulo. Amarga despedida de la competencia continental.

Nacional dio ventajas y perdió el liderato

Paulo Autuori y los suyos confesaron estar tranquilos en Libertadores por la clasificación conseguida en la jornada anterior. Realizó algunos cambios en la nómina pensando en el torneo local y Olimpia no perdió oportunidad para hacerlos ver mal. Aprovecharon errores y cobraron. Al final, un 2-0 que les arrebató la punta del Grupo H.



En el cierre de la fase de grupos, los verdolagas recibirán a Patronato, al que vencieron de manera agónica en Argentina. Tendrán que ganar y esperar un traspié de los paraguayos para terminar líderes. Nacional ya está del otro lado en Libertadores y con la cabeza en la Liga BetPlay.

Santa Fe salvó la semana de Colombia en Sudamerica

El cardenal hizo la tarea ante Universitario de Perú y lo derrotó este jueves, en el cierre de la jornada, con goles de Hugo Rodallega y Neyder Moreno. El resultado lo mantiene vivo e ilusionado con avanzar de fase pues depende de una victoria en casa para conseguirlo.



Si supera a Goiás en la última fecha, Santa Fe estará dentro. Claro está, el resultado entre Universitario y Gimnasia será determinante. Si los peruanos ganan los bogotanos pelearían fase previa con los eliminados de Libertadores, sin embargo, si empatan o caen ante Gimnasia, lo empujarían de manera directa a octavos.