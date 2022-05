Junior, el rey de los fracasos en Copa: balance de clubes colombianos

Un jueves 26 de mayor será recordado en Colombia como la noche de fracasos. Aunque Deportivo Cali le bastaba con el empate en La Bombonera para clasificar a la siguiente fase de la Copa Conmebol Libertadores, no lograron su cometido cayendo por la mínima diferencia. En dicho grupo, pasaron Boca Juniors como líder y escolta, Corinthians, mientras que los azucareros jugarán la Copa Sudamericana.

Casi a la misma hora del encuentro entre Boca Juniors vs Deportivo Cali, Junior tenía la mesa servida para definir en casa su suerte de la Copa Conmebol Sudamericana ante Unión de Santa Fe. Lo que era alegría en el Metropolitano, culminó en tristeza y eliminación con una vergonzosa caída de 0-4. Una noche para el olvido para Juan Cruz Real sin chicha y sin limonada pese a la tarea accesible que tenía.

Un balance más que flojo de equipos colombianos, en el que solo Deportes Tolima sacó la cara por Colombia y se metió en la siguiente fase de la Copa Libertadores. Cali bajó a Sudamericana, y Medellín, de eliminación anticipada en Copa Sudamericana, y Junior con una vergonzosa noche para el olvido dependiendo únicamente de ellos mismos.

Copa Libertadores

En la cabeza del Deportes Tolima solo había una cosa: clasificar en Brasil. Así fue. Aunque se le puso cuesta arriba sobre el final con un empate, la unidad también los clasificaba a los octavos de final de la Copa. Michael Rangel causó furor en Colombia con un buen testarazo al fondo en el minuto 55.

Cuando todo parecía una victoria 0-1 para el Tolima, Eduardo Sasha emparejó el marcador al 88. La unidad les permitía clasificar, pero los tolimenses no querían sumar un punto. Jeison Lucumí sorprendió con un lapidario tanto al 90+2’. Así las cosas, fueron los únicos colombianos en continuar a la siguiente fase en sus competencias.

Por otro lado, el Deportivo Cali le apostó a la Copa Libertadores durante este semestre. Necesitaba sacar una igualdad en un estadio imponente como La Bombonera que tiene el mito que tiembla. La locura en Argentina es inmensa por la pasión del balompié y la casa de Boca Juniors no es la excepción.

Con una unidad que sacaran los caleños les permitía clasificar sin importar lo que sucediera entre Always Ready vs Corinthians que culminó en empate a un gol. Rafael Dudamel y el Deportivo Cali lo sabían. No pasó mucho en Argentina, pues los ceros se mantuvieron hasta los 54 minutos cuando Alan Varela los rompió. Los azucareros intentaron emparejar, pero ya era muy tarde y bajaron a la Copa Conmebol Sudamericana esperando su suerte.

Copa Sudamericana

El trago amargo lo pasó el Junior de Barranquilla, pues Medellín ya sabía que no podía evitar su eliminación, que, además, fue prematura en cuanto a las jornadas que quedaban por disputarse. Los dirigidos por Juan Cruz Real debían hacer la tarea en casa. Algo que lograron hacer ante Fluminense y Oriente Petrolero jugando como local, pero contra Unión de Santa Fe, no pudieron.

De hecho, los argentinos, con quienes ya habían igualado a un tanto, les hicieron pasar una mala noche en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez con una victoria santafecina holgada. Un 0-4 gracias al gol en contra de Omar Albornoz, ley del ex con Jonatan Álvez, Kevin Zenon y Matías Gallegos para colmar el recinto deportivo de manera amarga. Además, cuando iban 0-1, Miguel Ángel Borja pudo emparejar desde el punto penal y desaprovechó.

Junior, que era el equipo que dependía de ellos mismos en su propio estadio, contra un club no tan aclamado y con poca historia dentro de competencias internacionales, no hizo la tarea y salió eliminado. Un club que recuperó la senda de la victoria en la Copa Sudamericana cayó en la jornada definitiva y se despidió del torneo.

Del Deportivo Independiente Medellín no hay mucho por decir, más allá de que se esperaba que por lo menos le hiciera frente al Inter de Porto Alegre que era el rival más duro. Sin embargo, también terminaron siendo así 9 de Octubre de Ecuador y el Guaireña que tuvo latente sus aspiraciones de clasificar hasta la última fecha.

Los dirigidos por Julio Avelino Comesaña, que en su momento el uruguayo manifestó que la Liga BetPlay es la ambición por la nómina corta que tienen, salió eliminado antes de tiempo. Solo celebraron de a tres unidades en una ocasión ante 9 de Octubre, dejando una vergonzosa Copa Sudamericana con rivales no tan fuertes.