Danovis Banguero, con la fe de mostrar su mejor nivel en Chile

Atlético Nacional se juega la última oportunidad para avanzar en la Copa Libertadores 2021 cuando visite este miércoles a Universidad Católica en Chile. Danovis Banguero no ha tenido un gran rendimiento, ese que demostró en clubes como Deportes Tolima, el lateral llanero es consciente de su bajo rendimiento, pero espera demostrar en cancha con buen juego, en ser un jugador confiable y aportante en defensa y en ataque.



“No ha sido mi mejor semestre, para nadie es un secreto por las eliminaciones que sufrimos en Liga y Copa, a nivel personal sé que debo dar más, nos queda un partido y espero estar lúcido para ayudar a conseguir el triunfo. Quedé en deuda, pero es importante que sea un punto de partida para mostrar una mejor cara”, remarcó Banguero.



Además, “no nos queda sino un solo partido, estamos disputando esta última opción y debemos conseguir el objetivo de avanzar a octavos. Lo que sucedió con los hinchas es normal porque los resultados no nos han acompañado, pero consiguiendo la clasificación nos permitirá tener un mejor comienzo el próximo semestre”.



Volviendo a lo personal, Danovis indicó que “soy consciente que no se me han dado las cosas, talento hay, herramientas también, soy un trabajador incansable y hay que mejorar los aspectos que hacen falta. Confío en que se puedan dar, ojalá alcanzando un buen nivel y poderlo mantener. Pueden que haya muchos motivos, pero serían excusas, debo mostrar mi mejoría en la cancha”.



En cuanto a este próximo encuentro en tierras chilenas, Banguero señaló que “hay que estar muy atentos en defensa, nos han venido marcando muy seguido y con esa seguridad defensiva, podemos buscar en ataque los goles necesarios para ganar y avanzar de fase. Trayendo el buen fútbol, los goles, retomar esa confianza necesaria para mostrar ese buen juego que tuvimos a lo largo del semestre”.



Sobre lo que pueda suceder entre Nacional de Uruguay y Argentinos Juniors, Banguero opinó que “lo que ellos hagan o dejen de hacer, para nosotros nos tiene sin cuidado. Debemos ganar en Chile, confiamos en nuestras capacidades y es importante enfocarnos en nuestro juego”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8