Nacional, por un buen arranque en Copa: recibe a Universidad Católica

Atlético Nacional recibe este jueves a la Universidad Católica de Chile, desde las 7 de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Encuentro por la primera fecha del grupo F en la Copa Libertadores 2021. Luego de avanzar dos fases previas, el conjunto antioqueño buscará seguir por esa senda victoriosa midiéndose contra el tricampeón chileno, quienes hace diez años no avanzan a los octavos de final.

Nacional, a marcar diferencia como ‘local’ en casa ajena



El conjunto dirigido por Alexandre Guimarães, disputará su décimo partido por torneos Conmebol, siendo local en un estadio diferente al Atanasio Girardot de Medellín. Pereira se suma a San Cristóbal Venezuela, Miami Estados Unidos, Santiago de Chile y Bogotá, como esas ciudades que acogieron a los verdolagas para afrontar compromisos internacionales. La imposibilidad de jugar en el Atanasio esta vez, se debe a las refracciones que están realizando en las luminarias previo a la Copa América a realizarse en Colombia y Argentina. Por esta razón, no se podrán realizar juegos nocturnos y por esta fase de grupos, los verdes serán locales en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.



Sobre este cambio de sede, el técnico brasileño expresó que “hemos tenido las referencias de la cancha de Pereira, los jugadores están contentos y por lo que he visto, está muy bien el terreno de juego. Nos han dado las facilidades necesarias para sentirnos cómodos y hacer una buena localía allá. Nos toca a nosotros hacer valer la localía jugando allá, es una buena cancha, el césped es bueno, corto, rápido, para imponer nuestras condiciones”.



En cuanto al planteamiento del equipo, el brasileño indicó que “hemos ido mostrando diferentes versiones de acuerdo a lo que necesitamos en cada partido, confío en poner el mejor grupo para enfrentar a Universidad Católica. El año pasado me tocó enfrentarlo en Chile, no solo han cambiado entrenador, sino un poco de las zonas del campo donde se defienden, siguen manteniendo jugadores desequilibrantes que debemos estar atentos y lo importante para nosotros es hacer valer la localía como lo hemos realizado”.



Además, “nosotros en todos estos días de entrenamiento hemos priorizado nuestras fortalezas e intentar no ser atacados en frentes donde el rival pueda sentirse cómodo. Lo primero que tenemos que plantear es cómo hacerles daño y en la manera de defendernos, partiendo de esa manera, tenemos el control del partido. Nuestro funcionamiento busca agredir al rival y elevar la producción individual”.



Con 24 jugadores, el equipo antioqueño se desplazó vía aérea el miércoles en la tarde, para no perder sesiones de entrenamiento, se espera que tras el partido de Copa, puedan tener recuperación en Pereira y práctica pensando en el juego contra La Equidad en los cuartos de final en la Liga I-2021.



El tricampeón chileno con un nuevo reto continental



Bajo el mando del técnico uruguayo Gustavo Poyet realizando su primera experiencia en este continente, Universidad Católica de Chile se presenta en la Copa Libertadores 2021 con la misión de reflejar el dominio que ha tenido en su país, siendo el equipo que ha ganado los últimos tres campeonatos, en un certamen donde no logran avanzar a los octavos de final desde hace diez años y no ganan su partido debut desde el 2006 cuando superaron a Tigres de México.



El conjunto ‘cruzado’ viajó el miércoles en la tarde a Colombia en vuelo chárter, donde presentará varias bajas como Felipe Gutiérrez, Francisco Silva, Branco Ampuero por lesión y Edson Puch



contagiado con covid-19. Un par de dudas tendría Poyet en el equipo titular y es la presencia de Raimundo Rebolledo, quien presentó problemas físicos.



Sobre este encuentro, el delantero argentino Fernando Zampedri comentó que "la Copa Libertadores es muy difícil. Los equipos que nos han tocado sí son diferentes al grupo pasado, pero son equipos duros. El jueves vamos a enfrentar a un equipo que en dos partidos hizo 11 goles. La Copa es muy difícil y todos lo sabemos".



En cuanto a Nacional, el goleador precisó que "convierten mucho y llegan con mucha gente al área rival. Tenemos que estar bien parados, manejar una presión inteligente y tratar de que las situaciones que podamos formar nosotros de la forma que estamos trabajando, tratar de cerrar los partidos de una forma un poco diferente a la que vimos el último partido nuestro. La idea es ir mejorando día a día. Con cada equipo es distinto y se trabaja de una manera diferente".



Por su parte, el técnico Gustavo Poyet expresó que no está preocupado pese al accionar de su equipo en el inicio del torneo austral. "Preocupado no, ocupado me voy. Tengo varias cosas para analizar y para trabajar. No soy de los que me quedo con jugar bien y perder. No soy tan lírico. Si tengo que ganar y sufrir, gano. Y después voy a buscar la mejora para poder ganar jugando bien".



Finalmente, el arquero Matías Dituro también se refirió sobre el equipo verdolaga. "Tienen buenos jugadores por todas las líneas, es un equipo que desequilibra, un gran rival, fuerte, pero también nosotros estamos preparados para afrontar estos partidos. Como plantel tenemos las herramientas para afrontar estos partidos. Nos enfocamos en nuestro trabajo, en nuestros jugadores y poder llevar a cabo una idea dentro del campo de juego, una estrategia que nos permita ganar el partido".



Datos entre Local y visitante



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Andrés Andrade; Jonatan Álvez.



D.T.: Alexandre Guimarães.



Universidad Católica (Chile): Matías Dituro; Raimundo Rebolledo (José Pedro Fuenzalida), Carlos Salomón, Albert Huerta, Alfonso Parot; Juan Fuentes, Juan Leiva, Luciano Aued; Diego Buonanotte, Fernando Zampedri, Clemente Montes.



D.T.: Gustavo Poyet.



Hora: 7:00 p.m.



Estadio: Hernán Ramírez Villegas.



Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).



T.V.: ESPN y Facebook Watch.







Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8