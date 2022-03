¡Por la remontada! Atlético Nacional recibe a Olimpia de Paraguay

Atlético Nacional recibe este jueves 3 de marzo a Olimpia de Paraguay, por el juego de vuelta en la Fase II de la Copa Libertadores 2022. Con la ilusión de remontar la serie, los verdolagas buscarán continuar en el certamen continental frente al equipo franjeado que viene a sellar su clasificación, manteniendo la ventaja de dos goles que logró en Asunción.

Atlético Nacional, a todo o nada, se juega su permanencia en torneos internacional para el 2022



Con cambio de entrenador y varios jugadores en el departamento médico, el panorama en Atlético Nacional es muy complejo. Hernán Darío Herrera deberá replantear varios aspectos de orden táctico y motivacional. Alexander Mejía, Juan David Cabal, Baldomero Perlaza, Yerson Candelo y Álvaro Angulo estarían descartados. Jhon Duque presenta una contusión medular ósea con esguince metatarsiano en su pie derecho y aunque está en el departamento médico, el ex Millonarios podría estar en la nómina de concentrados y optar por utilizarlo por necesidad.



Felipe Aguilar, zaguero y uno de los capitanes del equipo, remarcó que “en el fútbol pasan estas situaciones, pero independiente de lo que pase, tenemos la ambición, el deseo y el compromiso de salir a ganar la serie contra Olimpia. Todos hemos pasado momentos difíciles en la carrera, hay que pasar la página porque el fútbol no da espera. Tenemos un partido muy importante este jueves y tenemos que estar preparados para competir”.



Además, Aguilar comentó que “estamos grandes para asumir los retos, tenemos el agua al cuello y es donde debemos demostrar con nuestro trabajo, la actitud para ganar y que el jueves sirva para sacarnos la presión”.



A pesar de los embates en los últimos días, Felipe cree que el equipo estará preparado para asumir este reto en el plano continental. “Pienso que el jugador o los jugadores que dispongan para el jueves, estarán en buenas condiciones físicas y mentales. Dos sesiones de trabajo no van a cambiar mucho la idea de juego, pero esperamos que los laterales sean muy influyentes en el juego. Ojalá el jueves podamos poner un poco más de lo que nos falta, para lograr avanzar de fase”.



Olimpia está preparado para ‘la batalla’ en el Atanasio

Una sola baja reportó Olimpia para afrontar el juego de vuelta contra Atlético Nacional. Su arquero titular Alfredo Aguilar presentó una molestia física que lo bajó de la delegación de 23 jugadores que viajaron el pasado martes en vuelo chárter desde Asunción a Medellín. En su lugar, estará el uruguayo Gastón Olveira.



“Nos espera un desafío muy importante, una batalla contra un gran equipo que tuvo volumen de juego, intensidad. Nos sacó la pelota buena parte del partido, mostraron una calidad técnica, pero Olimpia mostró gol y garra, vamos a luchar cada pelota, eso fue lo que le pedimos a los jugadores. Nos espera una batalla, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, defender lo que conseguimos en casa y podamos dar la sorpresa. Tenemos equipo y vamos a luchar con todo, el que menos errores cometa, va a tener más opciones de ganar”, comentó Miguel Cardona, presidente de Olimpia.



En cuanto a la baja por lesión del arquero Aguilar, Cardona indicó que “es una lástima la lesión que tuvo, son cosas de la salud, pero tenemos a un arquero muy capaz como Gastón Olveira, Olimpia hizo un gran esfuerzo por tener dos jugadores por puesto, él ya nos ayudó a ganar un campeonato y el que se ponga la camiseta de Olimpia, debe darlo todo”.



Datos entre Atlético Nacional y Olimpia de Paraguay

Por competiciones de Conmebol, Atlético Nacional enfrentó en 29 oportunidades a equipos paraguayos, el balance es de 14 triunfos para los verdolagas, contra siete de los guaraníes y ocho empates. En cuanto a goles anotados, los colombianos celebraron en 48 ocasiones frente a 24 de los albirrojos.



En Copa Libertadores, Atlético Nacional y Olimpia de Paraguay se enfrentaron en siete oportunidades, con dos victorias para los antioqueños contra cuatro de los franjeados y un empate. Siete goles anotaron los verdes y recibieron 10.



Atlético Nacional nunca perdió un partido como local en casa ante equipos paraguayos (siete victorias, dos empates). Dos de esos partidos fueron ante Olimpia (una victoria, un empate), en ambos termino con su arco en cero.



Atlético Nacional no perdió en los últimos 10 partidos en casa en instancias eliminatorias en Copa Libertadores (nueve victorias, un empate). Los verdolagas no recibieron goles en seis de esos partidos.



Olimpia ganó su último partido fuera de casa en la Copa Libertadores (1-0 contra Universidad César Vallejo de Perú). La última vez que el equipo paraguayo hilo dos victorias consecutivas como visitante en el torneo fue en marzo - abril de 2013 (dos victorias).



Dorlan Pabón anotó siete goles con Atlético Nacional en la historia de la Copa Libertadores. El delantero está a uno de igualar a Hugo Lóndero como el tercer mayor goleador en la historia del torneo para el conjunto verde de Antioquia.



Derlis González, de Olimpia, es el único jugador que tiene un índice de goles esperados acumulado mayor a uno en la Copa Libertadores 2022 y todavía no anotó goles. El paraguayo disparó en 13 oportunidades en lo que va del torneo.



Alineaciones probables

Atlético Nacional: Kevin Mier; Hayen Palacios, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera, Daniel Mantilla, Dorlan Pabón; Jefferson Duque.

D.T. (e): Hernán Darío Herrera.



Olimpia de Paraguay: Gastón Olveira; Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz, Iván Arturo Torres; Alejandro Silva, Marcos Ezequiel Gómez, Richard Ortiz, Derlis González; Jorge Recalde, Guillermo Paiva.

D.T.: Julio César Cáceres.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Patricio Loustau (Argentina).



TV: Facebook Watch.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8