Nacional, sin margen de error en Copa, recibe a su homónimo uruguayo

Atlético Nacional recibe este miércoles, desde las 9 de la noche al Club Nacional de Montevideo, por la cuarta fecha del grupo F en la Copa Libertadores 2021. Tras caer en Paraguay frente a Argentinos Juniors, los verdolagas necesitan un triunfo que les permita seguir en la pelea por la clasificación y de paso, dejar sin opciones a su homónimo uruguayo, quienes tienen un punto en tres juegos disputados.

Con dos bajas notables, Nacional quiere ser fuerte en suelo colombiano



La derrota sufrida en Paraguay frente a Argentinos Juniors, los dejó comprometidos en un grupo muy parejo. Aunque tendrá la ventaja de conocer el resultado del juego entre el ‘bicho’ contra Universidad Católica, para los antioqueños solo les sirve ganar en Pereira, para deshacerse de un rival incómodo como Nacional de Montevideo y de paso, allanar el camino con destino a los octavos de final.



Dos bajas notables tendrán los verdolagas para afrontar este encuentro contra el ‘bolso’; Emmanuel Olivera por expulsión y Bryan Rovira por acumulación de tarjetas amarillas, se perderán este juego clave. Sumada a la ausencia de Vladimir Hernández por decisión técnica. El técnico Alexandre Guimarães sabe que deberán imponerse en suelo colombiano y pelear la clasificación en los próximos dos partidos jugando en condición de visitante frente a Argentinos Juniors y Universidad Católica de Chile.



“Nosotros hemos hecho el análisis del rival, en los juegos posteriores a los que tuvimos contra ellos y consideramos también nuestro juego. Sabemos que el miércoles con un triunfo quedamos muy cerca de la clasificación, hemos venido trabajando muy bien, veo al grupo muy comprometidos en la ida de sacar una victoria en este partido, para luego buscar la clasificación en Buenos Aires o en Santiago”, indicó el técnico brasileño.



Además, “veremos el planteamiento de ellos, porque están muy necesitados de puntos. Nosotros vamos a jugar este partido conociendo el resultado del partido entre Argentinos y Católica, es importante conseguir los puntos en este partido y buscar la clasificación en las próximas dos salidas”.



En cuanto al análisis defensivo y la función de los jugadores en el terreno de juego, Guimarães precisó que “necesitamos que los jugadores conduzcan el juego, el entrenador no puede estar todo el tiempo cantándoselos. Hay que tomar decisiones para manejar los ritmos de juego y creo que es algo que nos ha faltado. El análisis defensivo yo lo hago en cuidar las situaciones de balón parado que hemos cuidado y los rivales cuando tienen la pelota y fueron superiores numéricamente, nos hicieron mucho daño en esas situaciones”.

El ‘bolso’ quiere llenarse de puntos y goles en su visita a Pereira



Solo hay una opción para Nacional de Montevideo, ganar en Pereira para seguir con opciones de avanzar a los octavos de final en la Copa Libertadores. Los dirigidos por Alejandro Cappuccio viajaron a Pereira con 24 jugadores, donde tendrán lo mejor disponible para afrontar este compromiso.



Varias ausencias para este partido: Christian Almeida fue expulsado en el juego anterior contra Universidad Católica de Chile y deberá pagar sanción en este encuentro, Ángelo Gabrielli con un cuadro febril tampoco fue convocado, mientras que, Armando Méndez, Andrés D’Alessandro y Pablo García no fueron citados por decisión técnica. Por su parte, Gabriel Neves, Agustín Oliveros y Guzmán Corujo regresaron a la convocatoria.



“Me está gustando la vocación ofensiva y las ganas de ganar que muestra el equipo en cada partido. A mejorar muchas cosas, pero entre ellas, lo más saliente es la transición ataque-defensa, y la referencia al hombre en el área, que es algo que nos ha costado un poco. En defensa, nos ocupa, y estamos trabajando para mejorarlo”, señaló el técnico Cappuccio.



Datos entre Atlético Nacional y Nacional de Montevideo



Por torneos Conmebol, Pereira es la sexta ciudad en la que Nacional de Montevideo jugará en Colombia, las anteriores: Bogotá (Millonarios, Santa Fe), Cali (América, Deportivo Cali), Medellín (Atlético Nacional), Cúcuta (Cúcuta Deportivo), Barranquilla (Junior).



Este será el sexto partido oficial en el que Atlético Nacional enfrente a Nacional de Montevideo por torneos Conmebol. Las anteriores fueron en la semifinal de la Copa Suramericana 2002 y en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2014, en sus dos visitas a Colombia contra los verdes, el ‘bolso’ perdió una y empató la otra.



La última vez que Atlético Nacional perdió como local en Copa Libertadores jugando en Colombia, fue en la edición 2017, cuando cayó 0-2 por Botafogo de Brasil. Desde aquel encuentro, han pasado once juegos en donde los verdes no son superados.





Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Geisson Perea, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Michael Chacón, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera, Andrés Andrade; Jefferson Duque.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Club Nacional: Sergio Rochet; Alfonso Trezza, Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Camilo Cándido; Brian Ocampo, Joaquín Trasante, Felipe Carballo, Gonzalo Vega; Gonzalo Bergessio, Leandro Fernández.

D.T.: Alejandro Cappuccio.



Hora: 9:00 p.m.



Estadio: Hernán Ramírez Villegas.



Árbitro: Diego Haro (Perú).



T.V.: ESPN y Facebook Watch.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8