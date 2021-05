Fuerte reclamo de Nacional de Uruguay contra Atlético Nacional

No fue para nada fácil jugar el partido entre Atlético Nacional y Nacional de Montevideo. Se jugó a las 10 de la noche (hora colombiana), pues se retrasó una hora por la grave situación de orden público que se vivió en Pereira, sede del compromiso, que casi no deja salir al equipo uruguayo de su hotel al estadio Hernán Ramírez Villegas.



Los charrúas fueron claros desde el principio y no querían jugar, pues no sentían que hubiese garantías para el partido. Así, llegaron tensos al estadio y tuvieron un enfrentamiento con la gente del equipo verdolaga.



Cuando Nacional llegó al estadio Hernán Ramírez Villegas, se registraron inconvenientes en el ingreso al escenario y se pudo ver a jugadores y funcionarios tricolores discutir con personal que estaba en el estadio y con funcionarios del Atlético Nacional.

La situación siguió tensa y en el sorteo de capitanes, hubo otro cruce en el que se vio involucrado Gonzalo Bergessio: el argentino le habló fuerte al árbitro Diego Haro y al capitán verdolaga, Sebastián Gómez.



El primero en tomar la palabra fue el árbitro Diego Haro y dijo: “que sea un buen juego, lo primero, y lo primordial, que sea un gran partido de fútbol", "dejemos de lado lo que haya sucedido”, dijo el peruano.



Mientras hablaba, el capitán de Nacional lo interrumpió: “Necesitamos más empatía de ellos”, dijo el argentino, que pidió el árbitro lo dejara hablar. “Somos todos compañeros, todos jugadores de fútbol”, cerró el capitán del ‘bolso’.