‘Tenemos confianza, este jueves lo vamos a dar todo’: Yerson Candelo

Otro de los jugadores que pasa por un gran momento es Yerson Candelo, el jugador de Atlético Nacional se ha destacado tanto en defensa como lateral derecho, como en ataque, siendo volante ofensivo o extremo derecho. Previo al partido frente a Guaraní de Paraguay por la vuelta de la Fase II en la Copa Libertadores 2021, el vallecaucano manifestó sentirse muy bien en el conjunto verdolaga.



“Este grupo está tomando consciencia, con los pies en la tierra y dando pasos seguros para afrontar cada partido, tenemos la confianza que este jueves lo vamos a dar todo por ganar el partido contra Guaraní”, indicó Candelo.



Además, “hemos complementado las opciones de ataque, creo que estamos implementando mucho ataque por el centro, pero contamos con variantes por las bandas que nos permiten crear opciones de peligro en el arco rival. Todo es un complemento, somos un equipo versátil que busca ser fuertes tanto en ataque como en defensa”.



El ex Deportivo Cali y Querétaro declaró que “sobre el nivel personal, gracias al equipo, a la institución y a mi familia, que me han permitido madurar más, ser un jugador más completo y poderle aportar más cosas al grupo. Estoy siempre a disposición y en la posición que pueda estar, estoy muy atento para participar y aportar”.



Para el ‘19’, “la preparación física, de la mano del trabajo en campo y la recuperación, están dando una muy buena mano. Sumado al trabajo invisible, siempre voy a estar disponible para lo que disponga el entrenador”.



El jugador recalcó que “siempre queremos ganar bien, jugando bonito, pero hay partidos en donde tenemos que ganar, aunque no podamos jugar mejor. Los resultados positivos te permiten seguir creciendo y corregir con más calma”.



Finalmente, proyectó cómo se imagina el encuentro frente al conjunto ‘aborigen’, este jueves desde las 7:30 de la noche, en el Atanasio. “Sabemos que los equipos paraguayos son muy luchadores, este va a ser un partido muy difícil y buscarán sobreponerse al marcador adverso que tienen, pero nosotros debemos hacernos respetar en nuestra casa y mantener esa diferencia que conseguimos en el juego de ida”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8