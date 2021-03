Nacional, a sellar su pase en Copa Libertadores: recibe a Guaraní

Atlético Nacional recibe este jueves, desde las 7:30 de la noche a Guaraní de Paraguay, por la vuelta de la Fase II en la Copa Libertadores 2021. Encuentro a disputarse en el estadio Atanasio Girardot. Luego de imponerse en Asunción, por 0-2, el conjunto antioqueño buscará sellar su clasificación, midiéndose contra un combativo equipo paraguayo.

Nacional tiene la ventaja, un equipo sin inconvenientes físicos que irá por la clasificación

Con la ventaja en el marcador global, Atlético Nacional afrontará el encuentro de vuelta frente a Guaraní con un plantel fresco y en plenitud física. El conjunto antioqueño recuperó a Alex Castro, quien no pudo jugar en Asunción, debido a una prueba inconclusa del examen PCR para covid-19. El extremo antioqueño dio negativo en la última prueba y fue incluido en la lista de 22 jugadores convocados por Alexandre Guimarães para este encuentro.



“Hemos ido consiguiendo resultados y los jugadores se han ido contagiando de lo que nosotros queremos impregnar acá adentro, el discurso, las cargas de entrenamiento y la gran mayoría han aprovechado bien esta situación”, destacó Guimarães.



Andrés Andrade y Neyder Moreno son otras de las novedades en los verdolagas para afrontar este encuentro. “Todo el grupo está contentísimo, todos van a tener su momento y su oportunidad y tenemos plantel para seguir dando estas oportunidades y ser competitivos en la Liga y en Copa Libertadores”, agregó el técnico brasileño.



Guaraní no se rinde y va por la remontada

El conjunto paraguayo viajó con 22 jugadores a territorio colombiano para encarar este encuentro. Jorge Morel sería duda debido a un golpe sufrido en el juego de Liga contra Guaireña. El técnico Gustavo Costas declaró con mucho optimismo antes de viajar a Medellín para afrontar este encuentro vital para la temporada en el conjunto ‘aborigen’.



“Tenemos la fe para remontar porque la serie está abierta. Como le dije a los muchachos en el vestuario, hicimos un gran partido ante un rival acostumbrado a jugar la Copa Libertadores”, remarcó Costas.



Además, para el estratega argentino, con respecto al partido anterior, declaró que “nos faltó efectividad, porque llegamos al arco. No es que jugamos apurados, por el contrario, generamos bastante y no pudimos definirlo. El primer tiempo fue muy parejo, ellos llegaron, patearon y rozaron. Nosotros generamos, presionamos, fuimos intensos, pero no pudimos marcar”.



Datos entre Atlético Nacional y Guaraní

En total, Atlético Nacional disputó 25 partidos contra clubes paraguayos, con 12 victorias para Nacional, ocho empates y cinco triunfos de los ‘guaraníes’. Como local, los verdolagas han disputado 12 partidos contra clubes de Paraguay con saldo de seis triunfos, cuatro igualdades y dos derrotas. La última 0-2 contra General Díaz en la Copa Suramericana 2014.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade, Alex Castro; Jonatan Álvez, Jefferson Duque.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Guaraní: Gaspar Servio; Juan Franco, Alexis Villalba, Roberto Fernández, Miguel Benítez; Nicolás Maná, Josué Colmán, José Florentín, Rodrigo Fernández, Antonio Marín; Raúl Bobadilla.

D.T.: Gustavo Costas.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Néstor Pitana (Argentina).



TV: ESPN y Facebook Watch.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8