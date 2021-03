Atlético Nacional, por un buen arranque en Copa: visita a Guaraní

Atlético Nacional visita a Guaraní de Paraguay, por la ida de la Fase II en la Copa Libertadores 2021. Encuentro a disputarse este jueves 11 de marzo, desde las 7:30 de la noche en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. El conjunto verdolaga buscará marcar diferencia en tierras paraguayas, frente a los dirigidos por Gustavo Costas, de buen presente deportivo.

Tras superar en la Fase I a Royal Parí de Bolivia, en donde marcaron diferencia desde el juego de ida, imponiéndose por 1-4, en el juego de vuelta, Guaraní bajó un poco el nivel y no pasó del empate 1-1 en un complicado estado del campo en la cancha de Sol de América, estadio Luis Alfonso Giagni. Frente a Nacional, el club ‘aborigen’ jugará en el estadio Defensores del Chaco y con buen clima, enfrentarán al conjunto colombiano de manera oficial, ocho años después.



Aunque cayeron en su último partido de Liga contra Sportivo Luqueño, Gustavo Costas guardó una gran parte del equipo que jugará este jueves. Solo habría una duda en el equipo, debido al estado de salud del lateral Guillermo Benítez, quien había terminado con molestias físicas su último partido, pero ya estaría mejor y sería uno de los inicialistas. Con respecto al equipo titular, Alexis Villalba estaría por Juan Franco, mientras que Fernando Cedrés estará por Josué Colman.



Costas salió muy preocupado del partido contra Luqueño, aunque realizó entre cinco y seis cambios en la nómina. “Faltó espíritu, ganas, la intensidad que solemos tener, eso fue lo que más me dolió. No hay excusas, el equipo tiene que rendir juegue quien juegue”.



Guimarães se pone a prueba en Asunción

Con 20 jugadores, Atlético Nacional viajó el pasado martes a territorio paraguayo para afrontar este compromiso de Copa Libertadores. Los verdolagas regresan al certamen continental que supieron ganar en 1989 y 2016, luego de su participación en la edición 2019 cuando quedó afuera en tercera fase, por penales contra Libertad de Paraguay.



Tres ausencias sensibles en el conjunto colombiano dirigido por el brasileño Alexandre Guimarães; Yerson Mosquera por suspensión, Andrés Andrade por una lesión muscular y Alex Castro debido a que su prueba PCR para covid-19 resultó inconclusa. Pese a estas bajas, el plantel está motivado para jugar bien y sacar una diferencia que le permita definir la serie a su favor, la próxima semana en Medellín.



"El grupo está trabajando bien, los jugadores están respondiendo y los que no están sumando muchos minutos nos ponen a dudar. Ahora tengo la obligación de conformar la mejor nómina para el partido del jueves. Los veo con muchas ganas de jugar esta serie. Los entrenadores queremos siempre más tiempo. Pero la conclusión de estos 11 partidos para afrontar esta serie de la Copa Libertadores, nos ha dado respuestas para conformar la mejor nómina en este primer juego", remarcó Guimarães.



El técnico habló sobre su colega Costas, de buen paso por el fútbol colombiano, donde se consagró campeón con Independiente Santa Fe. "Sobre Gustavo Costas, su rodaje y su currículo habla por sí solo. Ha trabajado en casi todos los países de Conmebol y rápidamente pone su sello en los equipos que dirige, es un privilegio competir contra un entrenador como él".



Además, "mi experiencia en mundiales y torneos continentales hace que primero hay que imponerse en nuestra idea de juego. Clave para esta serie. Nosotros lo que hemos intentado es imponer nuestro estilo, teniendo en cuenta los rivales. Hay que dar algo más por ser la Copa Libertadores. Nuestra tarea es que los 11 titulares puedan dar intensidad en el juego e intentar imponernos y siendo equilibrados".



Datos entre Guaraní y Atlético Nacional

En total, Nacional disputó 24 partidos contra clubes ‘guaraníes’ con 11 victorias para Nacional, ocho empates y cinco triunfos de los paraguayos. Como local, los verdolagas tienen seis triunfos, cuatro igualdades y dos derrotas, mientras que en territorio paraguayo son cinco partidos ganados para Nacional, cuatro empates y dos triunfos de los 'guaraníes', siendo el último, por la ida de la Fase III en la Copa Libertadores 2019 contra Libertad por 1-0.



Frente al club ‘aborigen’, solo hay un recuerdo de la segunda fase en la Copa Suramericana 2013, en aquella ocasión, los verdes ganaron en Asunción por 0-2 con goles de Luis Cabral en contra y Juan David Valencia, mientras que, en la vuelta jugada en el Atanasio, el juego terminó con empate sin goles. De este juego, hay dos ‘sobrevivientes’, por Nacional Jefferson Duque, mientras que en Guaraní está Fernando Fernández.



Guaraní es el quinto club paraguayo en enfrentar a Nacional por Copa Libertadores, sumado a que, junto a Cerro Porteño, son los equipos de ese país en medirlo tanto en Libertadores como en Suramericana.



En total, han sido siete equipos paraguayos rivales de los antioqueños por torneos Conmebol; Olimpia (Libertadores 1989, 1990 y 1991) Cerro Porteño (Libertadores 1990 y 2006, Suramericana 2016) Sportivo Luqueño (Libertadores 2008) Guaraní (Suramericana 2013, Libertadores 2021) General Díaz (Suramericana 2014) Libertad (Libertadores 2015 y 2019) Sol de América (Suramericana 2016).



Finalmente, de los duelos oficiales por Copa Suramericana contra Guaraní, se tiene como antecedente cuatro juegos amistosos, todos disputados en territorio antioqueño. El primero fue el 11 de enero de 1968, en esa ocasión, los ‘aurinegros’ ganaron 1-4, el 21 de enero de 1973 se jugó el segundo amistoso con triunfo verde por la mínima. El 28 de junio de 2015, se jugaron dos amistosos en la Sede de Guarne, donde Nacional ganó el primero 3-2 y el segundo cayó 1-2.



Alineación probable

Guaraní: Gaspar Servio; Alexis Villalba, Ángel Benítez, Roberto Fernández, Guillermo Benítez; Fernando Fernández, Jorge Morel, Fernando Cedrés, José Florentín; Nicolás Mana, Antonio Marín, Raúl Bobadilla.

D.T.: Gustavo Costas.



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Geisson Perea, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Yerson Candelo, Baldomero Perlaza, Bryan Rovira, Vladimir Hernández, Jarlan Barrera; Jefferson Duque, Jonatan Álvez.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Defensores del Chaco.



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).



TV: ESPN y Facebook Watch.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8