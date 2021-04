Nacional con jerarquía y goles, se impuso 2-0 sobre U. Católica

Atlético Nacional se impuso por 2-0 sobre Universidad Católica de Chile, en la primera fecha del grupo F por la Copa Libertadores 2021. Los verdolagas lograron adaptarse al difícil gramado pereirano y marcaron diferencia con goles de Andrés Andrade y Jefferson Duque. El equipo comandado por Alexandre Guimarães arrancó con pie derecho su participación en esta nueva fase del certamen continental.



Pese al clima y la intensa lluvia que dejó pesada la cancha, tanto Atlético Nacional como Universidad Católica salieron a buscar el partido con la pelota al piso. Sobre el minuto 15 y tras un centro desde el sector izquierdo, Yerson Mosquera no logró conectar la pelota y con su cabeza la mandó desviada del arquero visitante. Cinco minutos después, Jefferson Duque desde el sector derecho hizo un remate potente que logró contener el arquero Matías Dituro.



Tras ese par de incursiones, Católica adelantaba líneas y presionaba en corto, sobre el minuto 33 estuvo cerca de marcar, mediante un centro desde el sector derecho por parte de Marcelino Núñez, que no alcanzó al argentino Fernando Zampedri y logró rechazarla Baldomero Perlaza.



Sobre el minuto 39 y tras un tiro de esquina, la pelota le quedó a Jefferson Duque desde el sector izquierdo del área rival y con un centro a media altura y sobre el segundo palo, apareció Andrés Andrade para empujar la pelota al fondo de la red, abriendo el marcador para el local, quienes habían tenido las acciones más claras de gol en lo corrido del primer tiempo.



Tras el gol, Nacional se mostró más cómodo y al minuto 42 tuvo para aumentar la ventaja en el marcador, con una chalaca de Jarlan Barrera desde el sector derecho del área que logró contener el remate el arquero Dituro.



En tiempo de descuento y tras una jugada colectiva con 32 pases entre gran parte de los defensas, Jarlan Barrera, Jefferson Duque, Andrés Andrade y Baldomero Perlaza, el ex Santa Fe filtró un pase en profundidad para Jefferson Duque, quien, con pierna derecha, desenfundó un remate sólido que mandó la pelota al fondo de la red, aumentando la ventaja en favor de los verdolagas, quienes hasta el momento arrancaban con triunfo en su grupo.



En la etapa complementaria, el conjunto chileno salió a buscar el descuento en el marcador. Nacional era cauto y poco a poco recuperaba la pelota en el campo contrario, luego la sostenía e intentaba abrir la cancha por las bandas. A los dos minutos y tras un saque de banda de Yerson Candelo por derecha, Baldomero recibió en el medio del campo y luego le entregó la pelota a Andrés Andrade, quien hizo un remate cruzado que exigió al arquero visitante.



Sobre el minuto 12, la ‘cato’ se fue en ataque y Fuenzalida con un remate violento desde el sector derecho, inquietó el arco de Aldair Quintana quien logró contener el remate, aunque dejó rebote que luego lograron despejarlo la zaga local. Nacional, a medida que pasaban los minutos, administraron la diferencia con la pelota sostenida, controlando las acciones de juego y regulando la intensidad. Al minuto 30, Católica terminó con 10 el partido, debido a una lesión del jugador Gonzalo Tapia, el chileno había ingresado minutos antes y el técnico Gustavo Poyet había agotado los cinco cambios.



Al final, el conjunto antioqueño logró marcar diferencia jugando con calma y jerarquía que le bastó para resolver el encuentro en la etapa inicial. Católica no logró aplomarse en el terreno de juego y tras el 2-0 no logró reponerse.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Montevideo al Club Nacional de Uruguay, mientras que Universidad Católica de Chile recibe en Santiago a Argentinos Juniors.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8