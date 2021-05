Alternativas en el ataque verde, ¿conviene jugar con dos delanteros?

Atlético Nacional ha sido preso de la irregularidad a lo largo del semestre, no solo porque sea un local sólido y un débil visitante, sino que en algunos encuentros es demoledor en ataque y en otros no logra siquiera rematar al arco. ¿Jugar con dos puntas o con un único ‘9’? La dicotomía de Alexandre Guimarães para los juegos que quedan en el semestre, donde deberán ser un equipo confiable y que supere sus temores no solo en ofensiva, sino en la parte defensiva.



“Lo de Jonatan Álvez y Jefferson Duque aparecieron en el partido contra Libertad para sacar la ventaja necesaria, en Libertadores lo hicieron en Montevideo y el resto de los juegos hemos estado cambiando entre ellos dos, porque creemos que el juego es importante desde la posesión del medio campo”, resaltó Guimarães a la inquietud sobre poner ‘doble nueve’ en los partidos, bien sea en el planteamiento inicial o en el trámite del juego.



En cuanto a la función del uruguayo Jonatan Álvez como único punta, Guimarães indicó que “con Jonathan (Álvez) cuando está en cancha, buscamos que genere espacios para Jarlan (Barrera) y (Andrés) Andrade, en ese sentido, ha hecho una temporada muy buena. Hemos querido utilizar los dos jugadores, para que uno de arriba espere. Ha participado con asistencias y hace que sea un jugador productivo. Está claro que al ‘9’ lo medimos solo por los goles, pero desde lo que le pedimos, lo está cumpliendo. Lógicamente podrá anotar más”.



Sin embargo, leyendo los conceptos del entrenador brasileño, es posible que no cambie su módulo táctico y que empleará como plan alternativo en jugar con dos delanteros netos, donde uno libere espacios y el otro concrete. Además, la idea de abrir los costados con los extremos y que con los volantes llegadores puedan pisar al área, son las alterativas de los verdolagas para encontrar ese poder ofensivo que busque una constante en estos tres juegos que restan para cumplir un nuevo objetivo en el semestre y con ello, analizar los aciertos y errores pensando en la segunda parte del año.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8