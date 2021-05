‘Hemos hecho cosas buenas y debemos retomarlas‘: Bryan Rovira

Atlético Nacional buscará en Santiago de Chile imponerse contra Universidad Católica, en el cierre del grupo F en la Copa Libertadores 2021. Bryan Rovira fue uno de los anotadores en el último triunfo verdolaga como visitante en este certamen, cuando derrotaron a Guaraní en Asunción, por la ida de la segunda fase previa, el cesarense está mentalizado en repetir ese logro.



“Hay que estar tranquilos, en lo futbolístico hemos hecho cosas buenas y debemos retomarlas. Contra Universidad Católica es la oportunidad para mostrar una mejor cara, no ahorrarnos nada y sacar una mejor versión de todos”, destacó.



Sobre la visita de los hinchas el pasado domingo a la sede de Guarne, el volante indicó que “es claro que, con el tema de los hinchas, todos tenemos la misma intención, de ganar y conseguir cosas importantes. La última eliminación en Liga contra La Equidad fue un golpe muy duro, luego, con el pasar de los partidos fuimos mejorando, pero por distintas circunstancias no hemos conseguidos los resultados, pero en este último juego tenemos la oportunidad para ganar y aprovechar ese último partido que tenemos”.



Además, “nosotros tenemos un planteamiento ofensivo, saliendo a proponer y a veces, en algunos partidos, nos hemos llevado a meternos atrás. Esperamos que, en el próximo partido, podamos mostrar nuestra mejor cara para conseguir la clasificación”.



En cuanto a la posibilidad que un triunfo no les sirva para avanzar de fase, debido a una posible goleada de Nacional en Montevideo contra Argentinos Juniors, Rovira comentó que “independiente de todo, lo más importante es hacer nuestro trabajo, la victoria es lo único que nos sirve y el resultado de ellos pasa a un segundo plano si no logramos lo nuestro”.



Finalmente, el jugador insistió en conseguir el triunfo este miércoles en el estadio San Carlos de Apoquindo. “El foco de atención es muy importante, en cualquier desatención se nos va el partido. En este semestre, las cosas no han salido como queremos, pero este será un punto de partida para conseguir mejores cosas en el próximo semestre. Estamos comprometidos con el equipo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8