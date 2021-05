¿Destino Asunción? Opción de Nacional contra Argentinos por Copa

La situación social que vive el país no es ajena al fútbol. El pasado fin de semana, el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima fue suspendido y esta semana, donde se disputarían cinco encuentros internacionales entre Copa Libertadores y Suramericana no podrían realizarse en Colombia.



El juego entre Santa Fe contra River Plate de Argentina del próximo miércoles en Armenia por Copa Libertadores, se suspendió una vez que el plantel ‘millonario’ desistiera de viajar a Colombia, luego que les cancelaran el transporte desde el aeropuerto al hotel de concentración y que no habría el personal policial suficiente para este tipo de encuentros.



Esta misma suerte correría el juego del próximo jueves en Pereira entre Atlético Nacional frente a Argentinos Juniors por el mismo certamen. Una avanzada de Argentinos Juniors que se encontraba en el aeropuerto internacional de Ezeiza en Argentina fue notificada que no viajarán a Colombia.



Por su parte, desde Conmebol tendrían la intención que estos partidos se disputen en Asunción, esta misma semana. Por ahora, el ente que rige el fútbol suramericano no le notificó nada ni a Nacional ni a Argentinos, pero teniendo en cuenta la causa de fuerza mayor, todos los caminos se abrirían a la capital paraguaya.



En conferencia de prensa, Alexandre Guimarães, Jefferson Duque, Yerson Candelo hablaron sobre este posible escenario de trasladarse a otro país para jugar este encuentro:



“Estamos esperando algún comunicado oficial para proceder a la planificación del juego como tal, mientras tanto, estamos entrenando, pensando en la posibilidad de viajar y jugar”, declaró Guimarães.



“Nosotros estamos entrenando normal para jugar el partido, si no se da por la situación social que estamos viviendo en el país. Como colombianos, estamos apoyando al pueblo y estamos esperando eso, si se da para jugar, lo afrontaremos con el profesionalismo que el equipo viene mostrando, si no, estamos con la voz del pueblo”, indicó Duque.



“En torno a lo que se está viviendo en el país, estamos muy dolidos y esperamos que todo se resuelva pacíficamente. Estamos en un trabajo y nos toca saltar en el terreno de juego y dar lo mejor”, señaló Candelo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8