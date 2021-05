‘No me interesan las críticas, me fortalecen‘: Jonatan Álvez

Con un buen nivel jugando para el equipo, Jonatan Álvez ha quedado en deuda en materia de goles en Atlético Nacional, el uruguayo ha sido muy discutido porque no cumple su función como goleador, aunque a él parece no importarle. En conferencia de prensa previo al partido de este jueves contra Argentinos Juniors, Álvez fue claro y contundente en sus respuestas.



“En el partido contra Nacional (Uruguay) teníamos que hacer lo nuestro, no se dio, ahora para este partido, esperamos demostrar nuestras capacidades y creer que podemos clasificar. Muchos nos dan por muertos, pero yo confío en lo que podemos dar, solo queda trabajar, estar concentrados y ganando sea 1-0 o 5-0, lo importante es conseguir los tres puntos”, resaltó.

Además, “no me interesan las críticas, me fortalecen. Si me preocuparan las críticas, no estaría jugando al fútbol. Poco me fijo en las redes sociales, la verdad me resbala lo que dice la gente. Lo importante es trabajar de la mejor manera y que el grupo esté contento con mi trabajo. El que ponga el técnico, deberá rendir. Me encantaría hacer goles, es algo que todo goleador quiere, a veces se da, otras veces no, pero lo importante es dar todo para el equipo”.



Sobre el juego con el capitán Jefferson Duque, aunque no podrá estar en La Paternal por una molestia en su rodilla derecha, Jonatan habló bien sobre su compañero de ataque. “Con Jefferson (Duque) cuando he jugado con él me he sentido muy cómodo, porque uno se queda en el área y otro sale a buscar la pelota y los espacios. Pero todo pasa por la decisión del entrenador si se juega con uno o dos delanteros, lo importante es conseguir los tres puntos que es lo principal”.



En lo personal, Álvez indicó que “cuando marco, me siento contento, pero cuando no marco, hay que evaluar qué otras funciones debo cumplir en la cancha. El técnico (Alexandre Guimarães) me pide que me retrase para que lleguen los volantes al área, en muchas ocasiones logran marcar y eso está bien. Insisto, dejo las críticas de lado, trabajo para el equipo, pero como delantero siempre trato de buscar el gol, si podemos ganar con un gol mío será muy bueno. Hay que buscar los tres puntos, para luego ir a Chile y lograr la clasificación, dependemos de nosotros”.



Finalmente, expresó el ex Danubio, Internacional de Brasil, Barcelona de Guayaquil, entre otros “los mejores delanteros del mundo tienen sequía de gol, luego marcan en un partido y vuelven a ser los mejores. También eso va de la mano de mis compañeros el poder lograr el gol, las críticas y los nervios los dejo de lado, llevo más de 10 años jugando profesionalmente y me ha pasado estas malas rachas. El gol viene solo y lo importante es ayudar al equipo para conseguir un resultado positivo para poder clasificar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8