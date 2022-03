Herrera sacó a Mantilla por un defensor necesitando ganar: ¿por qué?

Atlético Nacional no logró darle vuelta la serie y terminó eliminado de la Copa Libertadores 2022 a manos de Olimpia de Paraguay. Hernán Darío Herrera, entrenador encargado habló sobre el juego.

"Quiero pedirle disculpas a la hinchada de Atlético Nacional, a los directivos y a todos los que hacen parte de la institución por no lograr el objetivo de la clasificación, pero luchamos hasta el final", indicó el 'Arriero'.



Además, "jugar Copa Libertadores es difícil, Nacional trajo los refuerzos que creo que eran buenos, ellos supieron manejar el resultado, no nos dieron espacio, tenían el marcador y lograron sacar diferencia. Si nosotros vamos a los dos tiempos, en el primero teníamos mucho deseo de ganar, pero nos equivocamos. Competimos de otra manera y creo que eso fue lo que nos faltó en este juego".



En cuanto al estilo de juego que le intentó implementar en los últimos entrenamientos, Herrera comentó que "trabajamos en presión alta, el rival nos jugó largo, nos faltó esa posesión a mitad del campo. Esperábamos más del equipo, se luchó, intentamos hacer otra cosa, el rival nos obligó a jugar otra cosa y nos faltó claridad en el partido".



Finalmente, el estratega habló sobre el cambio de Daniel Mantilla y lo que pensaba del trámite en el juego. "Cuando me expulsaron un central, tenía tiempo de remontar y tuve que hacer un cambio rápido, por eso me decidí por sacar a Daniel Mantilla. Con el cuerpo técnico, estudiamos una idea, con el gol creíamos que íbamos a pasar de largo. Pero nos superaron en fuerza y como se paró atrás".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8