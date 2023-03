Nacional, con sed de revancha: ¿Cómo llegan rivales en Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos parece haber jugado a favor de Atlético Nacional, al menos sobre el papel. Los verdolagas se instalaron el Grupo H junto a un "viejo conocido", Olimpia de Paraguay, además de Melgar de Perú y Patronato de Argentina. Rivales que parecen asequibles en su intención por clasificarse a octavos de final de Libertadores.



Cabe recordar que avanzarán dos equipos por grupo y un tercero peleará su cupo en un playoff contra un rival de Sudamericana. Los de Paulo Autuori tienen un objetivo claro y es avanzar primeros en su grupo, teniendo en cuenta que Conmebol también premiará a los ganadores de cada partido con 300 mil dólares.

Atlético Nacional actualmente es quinto en la clasificación de la Liga Betplay I-2023 y en la reciente jornada de clásicos salvó un empate (1-1) ante Independiente Medellín, con un golazo de Dorlan Pabón. En el presente torneo ha conquistado cuatro victorias, cinco empates y una sola derrota. Además, se alzó con el título de la Superliga en febrero, después de superar con un global 5-3 al Pereira.



El verde antioqueño, dos veces campeón de Libertadores (1989 y 2016), saldrá con sed de revancha tras la eliminación que le propinó Olimpia hace un año. En aquella ocasión, se midieron por la segunda ronda de la fase preliminar. Tras caer en la ida 3-1 y empatar 1-1 en la vuelta, no tuvo otro remedio que despedirse de la Copa.



Sus rivales en fase de grupos serán Olimpia, Melgar y Patronato. Vea cómo llegan:



Olimpia: El equipo paraguayo es cuarto en la clasificación de la liga local con 16 puntos en nueve jornadas. Solo es superado por Libertad, Cerro y Guaraní. El equipo de Diego Aguirre, en el que actúa el colombiano Sergio Otálvaro, suma cuatro victorias, cuatro empates y una derrota este 2023. Encaja seis al hilo sin perder.



Melgar: El elenco peruano que dirige Marcelo Pignatelli no pasa un buen momento. Es uno de los coleros en la liga local en la que apenas ha conseguido 2 puntos en seis jornadas. Es el único equipo que no ha marcado un solo gol en lo corrido del año, y a cambio, ha recibido 7 tantos. Tiene el mayor promedio de amonestaciones y la peor efectividad en tiros al arco.



Patronato: Los argentinos juegan en la Primera Nacional de Argentina (segunda división). En siete jornadas suman 7 puntos y apenas han podido celebrar un triunfo este año. Llevan dos partidos sin ganar y la última victoria fue 6-0 ante Alvarado. Aparecen en la casilla 17 en la tabla que lidera Almirante Brown con 18 unidades.