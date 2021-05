Partido caliente y un frío empate: Atlético Nacional 0-0 con Nacional

Atlético Nacional empató 0-0 con Nacional de Montevideo, en duelo por la cuarta fecha del grupo F en la Copa Libertadores 2021. Los verdolagas no lograron ser contundentes y al final resignaron dos puntos en su último partido en Colombia. Sumado al triunfo de Universidad Católica de Chile, el panorama en su zona para los antioqueños es ir a buscar el triunfo en Argentina y Chile para seguir aspirando por un lugar en los octavos de final.



Sobre el minuto 2, un choque entre Sebastián Gómez y Felipe Carballo en una disputa de balón, calentó los ánimos que ya estaban caldeadas desde horas antes. Al minuto 6, Carballo no continuó en el partido y Nacional de Montevideo tuvo que reemplazarlo por Facundo Piris.



Con el pasar de los minutos, el partido se tornaba de ida y vuelta, siendo un poco más punzante el conjunto visitante, quienes se aproximaban con jugadas a balón parado. Al minuto 20, Atlético Nacional tuvo una gran ocasión de tiro libre al borde del área, pero Danovis Banguero con pierna izquierda, por poco era el gol para los colombianos.



Sobre el minuto 23 y tras una jugada a un solo toque Piris en mano a mano y con pierna izquierda iba a definir, pero Geisson Perea estuvo atento para el cierre, mandando la pelota al tiro de esquina.



Poco a poco, el juego carecía de intensidad y se veía muy cortado, con faltas en el centro de la cancha. Nacional de Uruguay contestaba con pierna fuerte. Atlético Nacional intentaba salir jugando, pero no era fluido en el avance buscando el área rival. El equipo colombiano intentó jugar por bandas, pero no fue profundo.



En la etapa complementaria, ambos equipos salieron con la intención de conseguir el triunfo, el conjunto colombiano tenía la iniciativa, pero no lograba materializarla. Los uruguayos por su parte, era un equipo más seguro en marca y saliendo al ataque por bandas.



Al minuto 15, los ánimos se volvieron a caldear, con una falta sin balón de Camilo Cándido sobre Yerson Mosquera y a esas alturas del partido, había ocho jugadores amonestados, cuatro por bando. Sobre el minuto 31, Alex Castro quien tenía pocos minutos en cancha, tuvo el primero, pero mandó la pelota lejos del arco uruguayo.



Los últimos minutos fueron con dominio de balón y ataque frontal, mientras que la visita aguantaba en su campo y salía en contraataque y en ocasiones, buscando la falta ofensiva, aunque sin mucha puntería para aprovecharlo. Atlético Nacional a través de Baldomero Perlaza y debajo del arco se perdió el gol que pudo marcar la diferencia.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visitará a Argentinos Juniors en Buenos Aires, mientras que Nacional de Montevideo enfrentará a Universidad Católica en tierras uruguayas.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8