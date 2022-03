Atlético Nacional tampoco lo logró: eliminado de la Copa Libertadores

Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores 2022, al empatar contra Olimpia de Paraguay 1-1. El equipo de Hernán Darío Herrera no logró el milagro y con un marcador global de 2-4 a favor del 'franjeado' quienes se medirán contra Fluminense de Brasil. El gol verde fue de Andrés Andrade, mientas que Saúl Salcedo igualó para la visita.



Los primeros minutos de juego fueron con dominio para el local, Dorlan Pabón y Jefferson Duque generaron las primeras ocasiones de peligro. Olimpia presionaba y recuperaba los balones en la mitad del campo, mientras salían por banda.



Sobre el minuto 15, el ambiente era hostil y cada pelota la peleaban con fiereza ambos equipos. Un clima tenso dentro y fuera de la cancha, avanzaba la media hora de partido y Nacional no encontraba el camino para anotarle a su rival, un remate desviado de Dorlan Pabón fue lo relevante en ese tramo del partido.



Mientras el local no generaba mayor riesgo, Olimpia atacaba por los costados. Al minuto 40, Fernando Cardozo tuvo la más clara para la visita, pero no logró ser preciso. Nacional no era un equipo punzante y Olimpia administraba bien el partido.



En la etapa complementaria, ingresó Andrés Andrade por Nelson Palacio, el 'Rifle' no había terminado de acomodarse en el campo, cuando un pase de Jarlan Barrera al centro del área, para que el vallecaucano abriera el marcador para el conjunto verdolaga, quedando a un gol de forzar los lanzamientos desde el punto penal.



Al minuto 7, nuevamente Andrade de media distancia tuvo cerca el segundo, pero la pelota pegó en el horizontal. Mostrando un gran nivel y conectándose con su mejor fase de juego.



Tras el gol, Olimpia salió a recostar al rival en su campo, hasta que al minuto 12, Saúl Salcedo luego de un tiro de esquina, le quedó servida la pelota para anotar el gol del empate que volvía a meter en aprietos a Nacional, necesitando dos goles para igualar la serie.



Sobre el minuto 14, ingresó Yeison Guzmán en lugar de Hayen Palacios. Al 17 y luego de un desborde de Dorlan Pabón por el sector derecho, Jarlan Barrera remató la pelota, pero esta se fue desviada del arco custodiado por Gastón Olveira. Los verdolagas seguían atacando por derecha.



Olimpia refrescaba su nómina, empleando dos cambios para reforzar su defensa, ingresaron Sergio Otálvaro y Guillermo Paiva, en lugar de Alejandro Silva y Jorge Recalde.



Al minuto 25 y luego de una discusión, el árbitro Patricio Lusteau expulsó a Guillermo Paiva y a Felipe Aguilar, quedando ambos equipos con 10 jugadores. Dos minutos después, Nacional hizo su tercera sustitución en su segundo momento, ingresando Cristian Castro Devenish en lugar de Daniel Mantilla.



Al 37, Nacional hizo su último cambio del partido, ingresó Ruyery Blanco en lugar de Jefferson Duque, quien jugó un partido muy discreto.



Olimpia no sufrió el partido, pasaba cómodo de defensa a ataque y enredó a su rival en los mejores momentos y cuando la hinchada estaba más animada. Sobre el final, el equipo visitante agotó sus variantes, pensando en el partido de la próxima fase contra Fluminense.



Al final, Nacional sumó una nueva decepción en este 2022. No fue un equipo brillante y el panorama es oscuro de cara a lo que sigue en los próximos partidos de la Liga colombiana.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8