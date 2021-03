Nacional definió su lista de jugadores para la Copa Libertadores 2021

Con el cierre de inscripciones en Dimayor el pasado viernes 5 de marzo y el pronto debut del próximo jueves 11 en la Copa Libertadores, Atlético Nacional envió a la Conmebol su lista de jugadores inscriptos para afrontar el certamen continental.

Con respecto a los 29 jugadores registrados para el torneo local, en Conmebol se pueden registrar hasta 50 jugadores debido a las modificaciones en los reglamentos a causa de la pandemia. El club antioqueño inscribió 43 jugadores, de los cuales 13 están en sus categorías formativas y se destaca la presencia del defensa Jorge Segura, jugador que había llegado a mediados del año anterior por un año a préstamo del Watford inglés y que estaría trabajando junto al grupo de Alexandre Guimarães. Sin embargo, Segura no está registrado para competir en la Liga colombiana.



Cabe destacar que esta lista puede ser cambiada nuevamente si Nacional clasifica a la fase de grupos, con lo cual, estos jugadores podrán competir tanto en la Fase II y de avanzar, en la Fase III del torneo en el que los verdes han conquistado en dos ocasiones.



13 jugadores juveniles fueron inscriptos: Luis Miguel Marquines Preciado, arquero que además tendrá el dorsal número 12, retirado por el club, tras la salida de Alexis Henríquez. Cabe destacar que en torneos Conmebol no aplica el no uso de números específicos que puede darse en el torneo local. Yacar Alberto Perlaza, Jacobo Salazar, Jeirye Stevens Caicedo, Juan Sebastián Chavarría, Johan Alberto Hinestroza, Cristian Camilo Sánchez, Jostin Gerald Ángel, Yehider Ibargüen, Jhon Elmer Solis, Jhon Alexander Valencia, Miguel Ángel Perea y los últimos jugadores registrados como profesionales: Jesús Zabala y Brahian Palacios.



Otro detalle es que el uruguayo Jonatan Álvez jugará con el dorsal número 11, mientras que el mencionado Segura fue registrado con el número 40. El incremento de las plantillas se dio por parte de la Conmebol, con el fin que los equipos no tuvieran dificultades a la hora de alinear jugadores a causa de un contagio masivo de covid-19.



Atlético Nacional viajaría este martes a Asunción, entrenaría el miércoles en tierras paraguayas donde harán el reconocimiento del estadio Defensores del Chaco y el jueves atenderían su primer compromiso contra Guaraní. El viernes regresarían a Colombia.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8