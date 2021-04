‘Tenemos un gran reto y una gran apuesta: es llegar a fase de grupos’

Atlético Nacional buscará este miércoles en el juego de ida por la tercera fase de la Copa Libertadores, marcar diferencia sobre Libertad de Paraguay, que le permita llegar a la fase de grupos y de esta manera, lograr el segundo objetivo en este semestre. Antes de este encuentro, Danovis Banguero analizó al conjunto ‘gumarelo’ y las posibilidades de los verdolagas para imponerse en el estadio Defensores del Chaco.



"Me imagino un partido muy físico contra ellos, vi sus partidos en la fase anterior, son un rival complicado y esperemos conseguir un buen resultado en Paraguay. El rival también trabaja y están tratando de contrarrestarnos. Por momentos nos complican cuando se meten atrás, nosotros debemos tener paciencia, circular la pelota y encontrar los espacios. Soy partidario que los partidos no se ganan en el minuto 1, sino durante todo el juego", indicó.



Sobre los goles que han convertido los rivales, Banguero expresó que "cuando nos marcan, tiene que haber fallas. Trabajamos todos los días para ser más fuertes. El trabajo que hacemos en defensa cada día es mejor. Sé que, por tratar de buscar el partido, dejamos espacios y el equipo aprovecha en los contraataques".



En cuanto al panorama interno en el grupo, el ex jugador del Deportes Tolima comentó que "las sensaciones muy buenas, con la alegría, el ímpetu de enfrentar a un gran rival. Hay un gran ambiente, trabajando de la mejor manera". "Es cómodo volver a competir en un estadio como el Defensores del Chaco, se presta para jugar el fútbol que nos gusta".



Banguero habló sobre la evolución del equipo y cómo se siente en lo personal. "En estas fechas de Liga, hemos podido madurar más. En algunos partidos resolvimos rápido, en otros nos demoramos varios minutos y esperamos que en los próximos partidos podamos mostrarnos de la mejor manera y corregir los errores que hemos cometido. En lo personal, estoy contento y agradecido por el recibimiento que he tenido, mi familia está contenta en la ciudad a pesar de la pandemia y esperamos estar mucho tiempo acá".



Finalmente, remarcó la importancia de ser un equipo implacable en ataque. "Estamos expuestos a todo. Todo el mundo conoce lo que intenta jugar Nacional. Sabemos que hay dos compatriotas que nos conocen bien en Libertad. Tenemos un gran reto y una gran apuesta que es llegar a la fase de grupos, es muy importante contrarrestar la parte física de ellos".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8