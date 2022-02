Andrés Andrade: a aportar lo mejor con Nacional en la Copa y la Liga

Con autocrítica y las ganas de volver a ser ese jugador influyente, Andrés Andrade se pone a prueba en cada entrenamiento y en cada partido. Pensando en lo que viene contra Olimpia de Paraguay en el debut de Copa Libertadores, el 'rifle' confía en mostrar un buen rendimiento y aprovechar el momento si le toca jugar.



"Siempre tengo autocrítica, no se si es una cualidad o defecto, más sabiendo que tuve una opción clara de gol (frente a Unión Magdalena) que erré y estaba fácil de hacer. Bajé la pelota, intenté en rematar al piso y la golpié mal, tirándola afuera. Al no marcar en las ocho fechas de la Liga, me siento con esa presión inyerns, de celebrar e influir en el marcador, pero esas son calenturas de partido", precisó el '10'.

Además, "luego del partido, llego a mi casa y la familia te hace ver las cosas vuenas que uno hizo en el juego. De todos los partidos que jugué, este contra Unión Magdalena no sentí molestias físicas, me sentí tranquilo, con ritmo. Había visto el cambio antes de esa jugada que no logré marcar, al final fue una frustración ".



En cuanto al análisis del rival, Andrade remarcó que "Olimpia jugó dos partidos diferentes en Perú y en Paraguay, son fuertes, como todo equipo paraguayo. Con buen juego aéreo, se abroquelan bien en fase defensiva, en fase ofensiva son ágiles y rápidos. Tuvieron la fortuna de llegar a su casa con un triunfo, para jugar a defender y contraatacar. También hacen presión alta, son fuertes en defender la pelota. Será una linda llave".



Andrés no justifica su rendimiento o lesiones por su paso por la Selección Colombia, tampoco cree que sea 'mala suerte' para él o sus compañeros de portar la camiseta 'tricolor'. "Una cosa no tiene que ver con la otra, cuando fui a la Selección Colombia por primera vez para un microciclo, al partido siguiente marqué gol. Lastimosamente me lesioné en las Eliminatorias, tuve un esguince grado dos en el tobillo y me aceleré en la recuperación porque el equipo me necesitaba. Contra Junior en Barranquilla recaí en la lesión. En lo personal, creo que va por ahí, he tenido dos lesiones fuertes. Esto es fútbol, todo puede pasar, las lesiones también, no estamos exentos. De mi parte, espero estar plebo y dar lo mejor en cada partido ".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8