27 datos verdolagas recordando su segunda Copa Libertadores

Un día como hoy, 27 de julio, Atlético Nacional celebra cinco años de la obtención de la Copa Libertadores, uno de los logros más importantes en su historia. Como parte de un día especial para los verdolagas, recordamos 27 datos sobre esta campaña continental.



1. Atlético Nacional fue el último equipo campeón de la Copa Libertadores que celebró como local. Tras el 2016, en la edición 2017 la ganó Gremio de Brasil en el estadio de Lanús, en 2018 River Plate de Argentina celebró en Madrid, España y a partir del 2019, el formato cambió y ahora son finales únicas, como las disputadas en Lima ese año con el triunfo de Flamengo de Brasil y en 2020 en Río de Janeiro con la consagración de Palmeiras de Brasil.

2. Atlético Nacional es el único equipo de Colombia en levantar la Copa Libertadores dos veces (1989, 2016); Once Caldas fue campeón en 2004, mientras que Deportivo Cali (en 1978, 1999) y América de Cali (en 1985, 1986, 1987 y 1996) cayeron en la Final. El Verdolaga también perdió una final, en 1995 frente a Gremio de Brasil.



3. Atlético Nacional ganó 10 partidos en esa edición de Libertadores (tres empates y una derrota); logró un 71% de victorias en el torneo, el mayor porcentaje entre todos los campeones de la competencia en este siglo (junto a Gremio de Brasil en 2017 y Boca Juniors de Argentina en 2003).



4. Atlético Nacional recibió solo seis goles en el torneo, un promedio de 0,4 por partido jugado; en este siglo, es la segunda menor cantidad entre todos los campeones (Corinthians en 2012 solo recibió cuatro goles).



5. Atlético Nacional fue el primer equipo en la historia de la Libertadores en ganar y no conceder goles en sus cinco primeros partidos en la fase de grupos (Cruzeiro lo logró luego, en 2019).



6. El equipo verdolaga mantuvo su valla invicta en siete partidos consecutivos (seis de la fase de grupos y la ida de los octavos de final), la cuarta mayor racha en la historia del torneo, junto a los siete duelos seguidos sin recibir goles que tuvo San Lorenzo en 1973; Boca Juniors en 1977, Estudiantes en 2009 y São Paulo en 2010, estuvieron ocho partidos al hilo sin recibir goles.



7. Farid Díaz fue uno de los tres jugadores que disputaron todos los partidos del torneo (los otros fueron Franco Armani y Dávinson Sánchez); además, fue el futbolista con más toques de balón en la competencia (1031).



8. Junto a Daniel Bocanegra, Farid Díaz es uno de los cinco jugadores con más duelos jugados con Atlético Nacional en la historia de la Libertadores, con 40 partidos disputados cada uno.



9. Miguel Borja fue el goleador de Atlético Nacional en la Libertadores 2016, a pesar de haber jugado solo cuatro partidos; el delantero anotó cinco goles en ocho remates acertados al arco (62,5% de precisión).



10. Orlando Berrío y Marlos Moreno fueron los jugadores de Atlético Nacional que participaron en más goles en la Copa Libertadores 2016, siete; Berrío anotó cuatro goles y dio tres asistencias, mientras que Moreno convirtió tres goles y brindó cuatro asistencias.



11. Marlos Moreno asistió cuatro goles, la máxima cantidad entre los jugadores del Verdolaga; el futbolista asistió en cuatro de las 16 chances que creó en el torneo (25%).



12. Atlético Nacional superó por segunda vez al Sao Paulo de Brasil en una semifinal continental, tras cuatro enfrentamientos. Esta de manera consecutiva tras la de la Copa Suramericana 2014. Las otras fueron en la Supercopa 1993 y en la Copa Suramericana 2013.



13. Alejandro Guerra fue el primer venezolano en conseguir la Copa Libertadores, el caraqueño fue el jugador más valioso de la Copa. Disputó 13 partidos y marcó tres goles.



14. 35 jugadores registró Atlético Nacional a lo largo de la Copa Libertadores, pero solo 24 jugaron.



15. Víctor Ibarbo jugó ocho partidos, marcó dos goles y realizó dos asistencias. Pese a que no alcanzó a terminar la Copa Libertadores, fue importante en el triunfo como visitante contra Sporting Cristal de Perú y en abrir el marcador en los octavos de final contra Huracán de Argentina. Ambos goles los anotó de penal.



16. Reinaldo Rueda junto a Luis Fernando Montoya y Francisco Maturana son los técnicos colombianos en lograr la Copa Libertadores. Curiosamente lo lograron con equipos colombianos.



17. Reinaldo Rueda junto a Hernán Darío Gómez y Luis Fernando Montoya, como los técnicos que ganaron una Liga colombiana y un torneo continental con un mismo equipo; ‘Bolillo’ ganó la Liga 1991 y la Copa Interamericana de 1990 con Nacional. Mientras que el ‘campeón de la vida’ obtuvo la Liga I-2003 y la Copa Libertadores 2004 con el Once Caldas.



18. Al igual que en 1989 y 2004, en 2016, el equipo colombiano que ganó la Copa Libertadores lo logró cerrando la final como local. En tres ciudades colombianas ocurrió este momento: Bogotá, Manizales y Medellín. Nacional no pudo ser local en el Atanasio en 1989 debido a la capacidad del estadio antioqueño, por eso la jugaron en El Campín.



19. Atlético Nacional fue el equipo más importante de la Copa, de principio a fin: sumó 33 puntos de 42 que disputó. Su rendimiento fue del 78,5%.



20. Como local, el equipo ‘verdolaga’ disputó siete compromisos, ganó seis, empató uno y no perdió. Anotó 15 goles y apenas recibió cuatro. En casa tuvo un excelente promedio del 90,4% de rendimiento.



21. Su participación como visitante en la actual Copa Libertadores fue así: jugó 7 partidos, ganó 4, empató 2 y perdió otro. Anotó 10 goles y solo le marcaron 2. Tuvo un rendimiento del 66,6 por ciento.



22. Alejandro Guerra se convirtió en el primer jugador de la historia del fútbol venezolano en ser campeón de Copa Libertadores. Hasta el momento, es el único en tener esa distinción.



23. Reinaldo Rueda ganó tres títulos en un año y 17 días: la Liga y la Superliga de Colombia, así como la Copa Libertadores.



24. Para ser campeón de Copa Libertadores, Nacional se enfrentó a equipos de cinco países: Argentina (Huracán, en fase de grupos y octavos, y Rosario Central, en cuartos de final), Perú (Sporting Cristal, en fase de grupos), Uruguay (Peñarol, en fase de grupos), Brasil (Sao Paulo, en semifinales) y Ecuador (Independiente del Valle, en la final).



25. Miguel Borja es el primer futbolista en ganar los dos títulos de clubes más importantes del continente con equipos colombianos: la Copa Suramericana (2015, con Santa Fe) y la Copa Libertadores 2016, con Nacional).



26. Atlético Nacional es el último equipo campeón no brasileño y argentino de la Copa Libertadores. Para recordar el anterior a los verdolagas, hay que remontarse al 2008, cuando Liga de Quito conquistó la Copa y antes que los ecuatorianos alcanzaran este logro, nos tenemos que ir al 2004, cuando Once Caldas de Colombia fue campeón.



27. Finalmente, los 25 goles de Nacional en la Copa se dividen así: Miguel Ángel Borja (5), Orlando Berrío (4), Jonathan Copete (3), Marlos Moreno (3), Alejandro Guerra (3), Daniel Bocanegra (2), Víctor Ibarbo (2), Luis Carlos Ruiz (1), Dávinson Sánchez (1) y Macnelly Torres (1).





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8