Vélez no tuvo piedad con Autuori: dura crítica por derrota de Nacional

Atlético Nacional sufrió una dolorosa derrota en el duelo contra Olimpia, pese a tener una nómina con bajas, lo mostrado en cancha no fue lo mejor. Paulo Autuori tiene la cabeza en la Liga BetPlay, donde esperan conseguir un triunfo contra Alianza Petrolera, para acercarse a la final.



Pero había una parada, con bajas y demás, pero los verdolagas no tuvieron un buen funcionamiento en cancha, viéndose ampliamente superados contra Olimpia. Derrota por tres goles, pese a estar ya clasificados a la fase de grupos.



Una pregunta.. Autori estuvo en el Defensores del Chaco? Lo de @nacionaloficial fue tan flojo q parecía no tener un técnico en la raya! Mal alineado, mal planteado y mal jugado! Cuando Mier no los salva les pasa lo de esta noche! Goleados! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 9, 2023

Las críticas no se hicieron esperar y Carlos Antonio Vélez no se quedó callado, ante el bajo nivel y la nula generación de acciones de juego en ataque.



A través de su cuenta de Twitter, el reconocido periodista se refirió específicamente a lo que intentó plantear el entrenador de Nacional “Una pregunta. Autuori estuvo en el Defensores del Chaco? Lo de Nacional fue tan flojo que parecía no tener un técnico en la raya. Mal alineado, mal planteado y mal jugado. Cuando Mier no los salva les pasa lo de esta noche, goleados”.