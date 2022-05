Jimmy Arango y la Copa: ‘muchos nos quieren, nos admiran y respetan’

Ya pasaron 33 años de aquella consagración de Atlético Nacional en la Copa Libertadores 1989, como todo 31 de mayo, los recuerdos de aquella remontada en el estadio El Campín frente a Olimpia de Paraguay, los penales de René y el calor de la alegría mitigando aquella noche fría capitalina, son detalles que perduran en la memoria de Jaime ‘Jimmy’ Arango, uno de los integrantes de ese pedazo de historia grande para los verdolagas.

Arango habló en exclusiva con FUTBOLRED, donde dejó esas sensaciones de aquella conquista, la primera a nivel continental para un club colombiano, del área andina y de la zona pacífica de Suramérica.



“En la vida de cada persona, pasan cosas que difícilmente uno se olvida y creo que ese título de la Copa Libertadores, el haber sido campeón es algo que me ilusiona, me hace feliz y fue una de las cosas más bonitas que me pasaron en mi vida. Marcamos una historia en el fútbol colombiano, estoy agradecido con Dios y con la vida por permitirme ese momento”, expresó.



Cada 31 de mayo para Jaime es una fecha más que especial en el calendario, particularmente por el cariño de los hinchas. Siendo junto a León Villa, René Higuita y Francisco Maturana como aquellos elementos que perduran en la institución, esa vigencia se mantiene.



“Lo más lindo es el recuerdo y la imagen que dejamos sobre las personas. Este título influyó en mucha gente que lo valora, todavía muchos nos quieren, nos admiran y nos respetan”, señaló Arango.



‘Jimmy’ contó una infidencia, en un grupo que tienen los campeones del 89, salió el tema que venía acercándose esta fecha tan especial que lo emociona al relatarlo. “Hace unos días, hablamos con unos compañeros de la Copa (Libertadores) como (Jhon Jairo) Tréllez, (Juan Jairo) Galeano, el profesor (Diego) Barragán, el profesor (Hernán Darío) ‘Bolillo’ Gómez, recordamos esos tiempos, fue algo inolvidable y seguramente va a perdurar toda la vida”.



Muchas imágenes pasaron por ese momento, varios equipos criollos la habían intentado, pero les había faltado ‘el centavo para el peso’. Para lograr ese instante, tres años tuvieron que pasar. El esfuerzo, la dedicación, el talento y la fuerza de un equipo que más tarde dejaría su huella en el Mundo, estaba ad portas de escribir con letras doradas, una página histórica en nuestro fútbol. En medio de la dura realidad que vivía el país. Por algo más de dos horas, hubo una pausa y una unión, no importaron los colores. Había una causa Nacional.



El destino que a veces es caprichoso, juntó un nuevo aniversario de esta conquista con uno de esos partidos que el hincha de Nacional quiere ganar siempre, como contra Millonarios. Como parte de la institución, Jaime manifestó lo que se le puede transmitir al grupo para que el mejor regalo de cumpleaños continental, sea imponerse sobre los embajadores. “Justo cayó en el calendario enfrentarnos en una fecha tan especial un partido como este contra un gran rival como es Millonarios, el fútbol es una diversión con responsabilidad. Mientras más tranquilo estemos y mientras más pensemos en cómo hacerle daño a Millonarios será mucho mejor. Esos son los únicos consejos que se pueden brindar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8