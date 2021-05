Nacional se despidió de torneos continentales: cayó 2-0 con Católica

Atlético Nacional cayó como visitante 2-0 con Universidad Católica, por la sexta fecha del grupo F en la Copa Libertadores y quedaron eliminados de las competencias continentales por este 2021. Los verdolagas no tuvieron peso en el partido y su fútbol fue diluido por parte de un conjunto chileno que aprovechó las opciones y con goles de Luciano Aued y Diego Valencia, lograron la clasificación a los octavos de final, algo que no lograban desde la edición 2011. En aquel entonces, superaron a Vélez de Argentina, Caracas de Venezuela y Unión Española. Con el triunfo de Nacional en Uruguay sobre Argentinos Juniors, el bolso se quedó con el cupo a la Copa Suramericana.

Los visitantes no lograban aplomarse en el terreno de juego, mientras que el conjunto local estaba concentrado, sosteniendo la pelota e intentando adelantar líneas, buscando el arco de Aldair Quintana. Para Nacional, cada minuto era un problema más, en cuanto a marca y generación de juego.



Al minuto 8, un tiro de esquina cobrado desde el sector derecho le quedó libre en el segundo palo al argentino Luciano Aued, quien, con golpe de cabeza, mandó la pelota al fondo de la red, pasando al frente en el marcador para la Universidad Católica en la fría noche chilena.



Hasta el minuto 14, Atlético Nacional realizó la primera aproximación en el arco contrario, mediante un remate desde el sector derecho de Neyder Moreno, que exigió los reflejos del arquero Sebastián Pérez.



El equipo chileno seguía buscando aumentar la ventaja en el marcador, mediante juegos por bandas y pelota quieta. Nacional se defendía como podía, cometiendo sobresaltos y distracciones que derivan en un mal momento deportivo. Al minuto 24, Andrés Andrade con pierna derecha y de media distancia, exigió el arco local, pero Pérez estuvo atento para detener el remate.



Los verdes retomaban el control del juego y se volcó al ataque, al minuto 30, Jarlan Barrera de media distancia, por poco marcaba el primero, pero la pelota rebotó en un zaguero cruzado. El samario intentó una vez más al minuto 33, pero estuvo atento el arquero Pérez.



El conjunto chileno no se rindió fácilmente y al minuto 37 inquietó en un par de ocasiones mediante Bronco Ampuero y Edson Puch con doble remate, pero Aldair Quintana estuvo atento, un minuto después, Luciano Aued volvió a exigir al arquero tolimense, quien tuvo trabajo para evitar que su meta volviera a caer. Los últimos minutos del primer tiempo tuvieron ocasiones de ida y vuelta, siendo el dueño de casa quien generó más peligro sobre la portería de Quintana.



En la etapa complementaria, Yerson Candelo de media distancia, a los dos minutos, por poco conseguía el empate, pero el arquero Pérez logró esquivar el remate. Un minuto después, Baldomero Perlaza no logró aprovechar un rebote que concedió Pérez, tras un disparo de Neyder Moreno. Los locales recuperaban la pelota y volvían a generar peligro sobre el arco verde, al minuto 14, Puch tuvo un mano a mano con Quintana, en el que el colombiano estuvo oportuno para contener el remate.



La situación se complicaba mucho más para Atlético Nacional, luego que Gonzalo Bergessio en Montevideo, marcara para Nacional de Uruguay sobre Argentinos Juniors. Los chilenos siguieron trabajando por el resultado y al minuto 34, Diego Valencia aprovechó un descuido en defensa y con pierna derecha, estiraron la ventaja para Universidad Católica, quienes conseguían la clasificación a los octavos de final tras 10 años sin lograrlo.



Al final, el equipo chileno fue eficiente pese a las ocho bajas sensibles, mientras que los verdolagas terminaron un semestre para el olvido, donde cosechó tres eliminaciones en Liga colombiana,



Copa Colombia y Copa Libertadores, siendo un fracaso rotundo para el técnico Alexandre Guimarães y sus dirigidos.



Argentinos Juniors y Universidad Católica de Chile avanzaron a los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que Nacional de Montevideo jugará los octavos de final en la Copa Suramericana 2021.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8