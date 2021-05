Andrade espera con un triunfo, la recuperación anímica en Nacional

Atlético Nacional enfrentará este miércoles, desde las 9 de la noche a Nacional de Montevideo, en un duelo clave por el futuro de los colombianos en la Copa Libertadores 2021. Andrés Andrade espera ser la pieza clave en la noche pereirana que les permita mantenerse en la pelea y de paso, dejar cerca de la eliminación a un rival directo.



“La identidad de Nacional es siempre buscar los partidos, tuvimos una semana dura, donde nos pegó duro la eliminación en la Liga y la derrota contra Argentinos Juniors en Paraguay y sabemos la calidad de grupo que tenemos y queremos conseguir la clasificación a octavos de final. Para eso, es importante buscar la victoria en Pereira”, señaló Andrade en conferencia de prensa previa a este partido.

En cuanto a las fallas que ha significado en dolorosas derrotas y eliminaciones, el ‘Rifle’ precisó que “los errores, como que nos marquen antes nos está complicando mucho en los partidos. Debemos mantener la solidez en defensa, conseguir el arco en cero y jugar más tranquilos en ataque para conseguir los goles que nos permitan lograr el resultado que queremos. La prioridad que debemos darle a este partido es el resultado, conseguir los tres puntos. Sea que se gane 4-3 o que se gane 1-0”.



Sobre lo ocurrido en el partido anterior frente a Argentinos Juniors en Asunción, Andrade comentó que “tuve una molestia grande por lo que sucedió, somos un equipo grande con jerarquía y el trayecto que tuvimos que hacer en el partido anterior no fue beneficioso para nosotros. Tuvimos 12 horas de viaje, llegamos a Paraguay a media noche, cenamos y luego bajar la cena, fue poco tiempo de descanso y llegamos el mismo día de partido, jugar a primera hora. Me molestó la terna arbitral que mandaron, el central venezolano y los asistentes brasileños, donde no se comunicaban entre ellos, porque el venezolano no hablaba portugués, ni los brasileños el español. Fue una molestia grande en lo personal, sobre cómo se decidió jugar ese partido”.



Volviendo a lo que se puede proyectar este juego contra los uruguayos, Andrés declaró que “la diferencia de este partido, es que ya nos conocemos como ambos jugamos, no creo que vayan a cambiar mucho. Ellos pueden replantear, pero ya nos conocemos, sabemos quienes son peligrosos para poderlos contrarrestar. Nos encantaría jugar en el Atanasio, porque es nuestra casa. Pero al ser un torneo internacional, llevamos el nombre de Colombia y si estamos jugando en territorio colombiano, nos vamos a sentir locales”.



Además, “los jugadores que estamos aquí, deseábamos ser campeones de Liga, estábamos en buen nivel y nos confiamos. La eliminación contra Equidad nos pegó muy duro, soy una persona que me gusta ganar, quiero levantar un título y ahora me tocará esperar hasta diciembre. Debemos darle vuelta a la página, labrar el presente y ganar el miércoles para seguir en carrera cerca de la clasificación”.



En lo personal, Andrade indicó que “soy un jugador más, un empleado más del club y jugaré donde el técnico me necesite. Ahora como estoy jugando por izquierda me volví a acostumbrar, porque en esa posición la hice en México”.



Finalmente, opinó sobre el nivel del fútbol colombiano en competencias internacionales. “Cuando llegué a Colombia, el ritmo de juego es más bajo que en otros países. Pero tenemos otras cosas como la calidad de jugadores, la tenencia de la pelota, el buen traslado de balón que no lo tienen muchos países. A nivel internacional, los equipos se deben preocupar para que puedan avanzar de ronda y recuperemos ese prestigio. Hay muchos jóvenes que están emigrando, aunque va en contra del nivel, me alegra por ellos que van a buscar un mejor futuro para sus familias”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8